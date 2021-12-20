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ОАСК заблокував конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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ОАСК заблокував конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

УНІАН

Відповідне рішення ухвалили 20 грудня.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заблокував проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зокрема, суд скасував порядок роботи конкурсної комісії. В Офісі президента відреагували на це рішення і зазначили, що "очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу,  так і загалом відбору керівника ".

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, 20 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи щодо законності порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

"За результатами розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування порядку роботи Конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі ОАСК пояснили, вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи від 16.07.2015 відповідач у справі - конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались.

"Тому судом було констатовано наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - пояснюють в окружному суді Києва.

Суд вирішив, що:

  • Конкурсна комісія немає відповідного повноваження;
  • а також йдеться про протиправність ухвалення нею порядку роботи конкурсної комісії;
  • а також проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

На сайті Офісу президента з'явився коментар щодо рішення ОАСК. "Позиція президента та Офісу президента України щодо конкурсу для добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є незмінною і вже неодноразово озвучувалась. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Також в ОП наголошують, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано на відповідность вимогам закону і лише після цього можна буде робити ґрунтовні висновки. Та додали, що в Офісі президента "очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу,  так і загалом відбору керівника " і "не бачать підстав для затягування конкурсу". 

Слід зазначити, обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було фактично однією з обіцянок президента Володимира Зеленського. Про це йшлося у спільній заяві щодо стратегічного партнерства США та України, опублікованій від 1 вересня 2021 рокуОднак цього досі не сталося. 

Водночас в ЄС заявили, що Комісія із призначення голови САП повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. У Євросоюзі наголосили, що від дій комісії залежатиме подальша підтримка України.  

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