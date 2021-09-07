Об’єднання зусиль медицини та пацієнтів з упередження, виявлення та лікування лімфом Пресреліз

Об’єднання зусиль медицини та пацієнтів з упередження, виявлення та лікування лімфом Пресреліз

В країнах Західної Європи захворюваність лімфомами складає близько 12-15 випадків на 100 000 населення в рік.

10 вересня 2021 р. з нагоди Всесвітнього дня боротьби з лімфомами ВГО «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» та Національний інститут раку запрошують Вас взяти участь у пресконференції.

Тема: «Об’єднання зусиль медицини та пацієнтів з упередження, виявлення та лікування лімфом»

Питання, які будуть висвітлені на пресконференції:

досягнення та перспективи діагностики та терапії лімфом в Україні;

шляхи та успіхи розвитку проєкту трансплантації кісткового мозку в Україні;

заходи щодо підвищення онконастороженості сімейних лікарів;

питання доступу до інноваційних методів лікування.

Учасники пресконференції:

Шипко Андрій Федорович - д.мед.наук, в.о. директора Національного інституту раку;

Крячок Ірина Анатоліївна – д-р мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування НІР;

Юрчишина Валентина Іванівна – Голова ВГО «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» (АДІПХЛПЗ);

представник Міністерства охорони здоров’я України;

Гудзь Лілія - представник Національної служби здоров’я України;

пацієнти, які подолали недугу.

Для акредитації звертатися до Юрчишиної Валентини, тел. 067 489 52 87, assoc_lympho@ukr.net

Місце проведення: Національний інститут раку (актова зала,) м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, (ст. м. Васильківська).

Дата проведення: 10 вересня 2021 року.

Час проведення: 11:00. Початок акредитації преси о 10:45.

Організатори: ВГО «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» та Національний інститут раку України.

В країнах Західної Європи захворюваність лімфомами складає близько 12-15 випадків на 100 000 населення в рік. Згідно з даними канцер-реєстру України, на обліку за 2020 рік перебуває 54 760 осіб: лейкемія – 20 491, неходжкінські лімфоми – 15 446, лімфоми Ходжкіна – 15 018, множинна мієлома – 3 805.

Лікарі стверджують: сьогодні рак виліковний! У багатьох випадках смертності можна запобігти, якщо використовувати головну зброю у боротьбі з цією недугою – вчасну діагностику та належне лікування.

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