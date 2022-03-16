Окупанти взяли в полон співробітників і волонтерів Бучанської міської ради

Російські загарбники викинули їхні паспорти та інші документи.
У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників і волонтерів.
Полонені до останнього під обстрілами допомагали мешканцям міста.
Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради.
Повний список полонених:
1) Гапченко Дмитро Олександрович;
2) Черкаський Леонід Юхимович;
3) Циган Микола Володимирович;
4) Ющенко Анатолій Вікторович;
5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);
6) Матюк Сергій Олександрович.
Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.
Бучанська міська рада просить допомоги у звільненні людей.
Нагадаємо, під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області загинули оператор телеканалу Fox News та українська журналістка.