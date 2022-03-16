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Окупанти взяли в полон співробітників і волонтерів Бучанської міської ради

Окупанти взяли в полон співробітників і волонтерів Бучанської міської ради

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Окупанти взяли в полон співробітників і волонтерів Бучанської міської ради

Бучанська міська рада

Російські загарбники викинули їхні паспорти та інші документи.

У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників і волонтерів. 

Полонені до останнього під обстрілами допомагали мешканцям міста.  

Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради.

Повний список полонених:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;
2) Черкаський Леонід Юхимович;
3) Циган Микола Володимирович;
4) Ющенко Анатолій Вікторович;
5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);
6) Матюк Сергій Олександрович.

Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.

Бучанська міська рада просить допомоги у звільненні людей.

Нагадаємо, під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області загинули оператор телеканалу Fox News та українська журналістка.

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