Скільки балістичних ракет РФ може запускати щомісяця: розвідка назвала цифру

Ракетний удар. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація здатна застосовувати під час атак по Україні до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи при цьому сталий рівень їхніх запасів.

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки на запит «УП».

За даними української розвідки, 2026-го військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Іскандер» — стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи виробництва цього озброєння залишаються на рівні 55–60 одиниць.

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У понад два рази російська армія наростила виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРС типу С-300ПМ/С-400. Їх загарбники застосовують для ударів по наземних цілях.

Протягом цього року заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у 2025 році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їхнього виробництва становлять до 50 штук.

Окрім того, країна-агресорка також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал».

«Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об’єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів», — наголосили в ГУР.

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Нагадаємо, під час масованої атаки вночі проти 2 червня армія РФ завдала ударів гіперзвуковими ракетами «Циркон», випустивши вісім повітряних цілей по Києву. Перехопити їх не вдалося, бо більшість наявних систем ППО просто не здатна збивати цілі такого типу.

За даними розвідки, у Росії випускають близько десяти таких ракет на місяць. Загалом за останні роки росіянам вдалося накопичити понад 200 одиниць ракет «Циркон».

Дата публікації 23:38, 02.06.26 Кількість переглядів 55 Увага! Нова тактика обстрілів! Битимуть по кілька днів поспіль?!

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