У ЗСУ повідомили, чим обернеться окупація Юнаківки на Сумщині

Війна. / © Associated Press

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Армії РФ вдалося просунутися вглиб Сумської області на 6-7 км, про фронту - фронту близько 15 км. Окупанти намагаються наблизитися до Юнаківки, яка є стратегічно важливим населеним пунктом.

Про це заявив керівник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов в ефірі телеканалу "Новини.Live".

З його слів, росіяни намагаються просуватися у бік Сум. Захоплення Юнаківки, яка розташована близько до обласного центру, дасть можливість армії РФ здійснювати більш прицільні обстріли міста.

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"Якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою", - наголосив військовий.

Шевцов вважає, що так звана "буферна зона", про яку заявляють в Москві, це примарне явище. Її ніде не буде, каже він, бо з точки зору окупантів- це просто зона бойових дій.

"Буферна зона - це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися бої. Вона буде просуватися доки ворог повністю не захопить певну територію. У росіян є намір не просто зайти і створити так звану "буферну зону" в 20-30 км, а повністю захопити Сумську область, так само як і Харківську та інші області на сході України", - переконаний Шевцов.

Нагадаємо, прикордонники наголошують, що наступ на Сумщині триває. Війська РФ продовжують направляти групи піхоти на територію України в межах Юнаківської та Хотінської громад.

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Втім, каже ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, станом на зараз окупаційна армія не має можливостей дійти до міста Суми. РФ зараз не вистачає резервів “по всіх фронтах”.

Зауважимо, що німецьке видання BILD шокувало заявою про те, що лише за минулий тиждень росіяни змогли окупувати 18 українських населених пунктів. Зокрема, три на Сумщині.

Дата публікації 09:03, 31.05.25 Кількість переглядів 51 8 влучань у Харкові! Загибла дитина - на Запоріжжі! Наслідки нічних атак