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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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600
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В Україні оголошено повітряну тривогу: РФ запустила балістику (мапа)

Під час повітряної тривоги росіяни запустили балістичну ракету.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН

Зранку у п’ятницю, 26 червня, у Києві і низці областей було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!», — попередили військові.

Стало відомо про пуск балістичної ракета у напрямку Полтавської області.

Монітори до початку тривоги інформували про те, що було зафіксовано активність пускових установок (ОТРК/ЗРК) на території Курської області.

Мапа тривог

Зауважимо, «почервоніли» більшість регіонів України. Сирени не лунають лише на Одещині та в західних областях.

Мапа тривог станом на 09:20 п’ятниці, 26 червня.

Мапа тривог станом на 09:20 п’ятниці, 26 червня.

Нагадаємо, увечері 25 червня у Києві та областях оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи. Окупанти вдарили балістикою. Уламки збитих ППО повітряних цілей впали у Дарницькому районі.

Вже вночі Росія запустила БпЛА і знову вдарила балістикою. Під прицілом опинилася Полтавська область. Зокрема, у Кременчуці пролунали вибухи.

Повітряні сили звітують, що вночі російські війська запустили сім балістичних ракет «Іскандер-М» та 189 ударних дронів. ППО знешкодила три ракети та 174 безпілотники. Зокрема, сталися «прильоти» чотирьох «Іскандерів» та 11 БпЛА.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
600
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