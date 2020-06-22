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ТСН.19:30 жестовою мовою 19:29

Основний випуск ТСН - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

Розклад трансляцій на тиждень

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.12:00

Випуск ТСН о 12:00 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.14:00

Випуск ТСН о 14:00 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.16:45

Випуск ТСН о 16:45 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

Спецкор

"Спецкор" - побачте на власні очі ситуацію з передової і першим дізнайтесь про те, що там відбувається. Репортажі з зони бойових дій на Сході, актуальні новини з місця подій.

ТСН.19:30 жестовою мовою

Основний випуск ТСН - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.19:30

Основний випуск ТСН - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

ТСН.Ранок

Випуск ТСН.Ранок - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.Ранок

ТСН.12:00

Випуск ТСН о 12:00 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.12:00

ТСН.14:00

Випуск ТСН о 14:00 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.14:00

ТСН.16:45

Випуск ТСН о 16:45 - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.16:45

Спецкор

"Спецкор" - побачте на власні очі ситуацію з передової і першим дізнайтесь про те, що там відбувається. Репортажі з зони бойових дій на Сході, актуальні новини з місця подій.

Спецкор

ТСН.19:30 жестовою мовою

Основний випуск ТСН - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.19:30 жестовою мовою

ТСН.19:30

Основний випуск ТСН - це актуальні та оперативні новини про події в Україні і світі. Вас чекають лише важливі та цікаві факти.

ТСН.19:30