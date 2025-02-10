1+1 media працює над повнометражним фільмом про Різдво, який українці побачать у кінотеатрах уже наприкінці року

Компанія 1+1 media анонсує, що розпочала роботу над новим масштабним проєктом — повнометражним фільмом-казкою під робочою назвою "Найщиріше бажання Віри". Наразі продакшн-команда під керівництвом Тетяни Шуліки, яка є авторкою ідеї, фіналізує сценарій і зовсім скоро розпочне зйомки.

"Шукаємо для себе нові ніші, де релевантною буде експертиза й досвід 1+1 media. Протягом багатьох років ми були дотичні до сфери кіновиробництва, допомагали просувати національний продукт або ж долучалися до його створення як інвестори. Настав час масштабувати цей напрям роботи з контентом, тож будемо плідно працювати над ним у 2025 році й надалі. Дякую команді та партнерам, з якими хочеться реалізовувати навіть найсміливіші ідеї. Рухаємося вперед", — прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Партнером проєкту є Андрій Ногін, CEO United Content Hub, який має велику експертизу у створенні й просуванні кінотеатральних продуктів.

"Ми в 1+1 media багато експериментуємо з контентом і шукаємо нові форми його дистрибуції. 2024 рік був насиченим на партнерства, ми підтримували велику кількість національних кінотеатральних премʼєр, і розуміємо, що готові самі створювати проєкти такого масштабу. Тому вже активно працюємо над нашим першим повним метром про Різдво. Це дуже світла історія, яка подарує мільйонам українців тепло, добро й трішки магії. Тож до зустрічі в кінотеатрах", — зазначив Максим Кривицький, директор Телевізійного бізнесу 1+1 media.

Тетяна Шуліка, керівниця управління виробництва художніх проєктів 1+1 Production, у спеціальному інтервʼю для сайту телеканалу 1+1 розкрила деталі майбутнього проєкту й зазначила, що спершу з оригінальною ідеєю фільму команда прийшла до FILM.UA Group, проте в результаті не вдалося досягти домовленостей. Тому проєкт створюється самостійно в партнерстві з командою Андрія Ногіна.

Загалом ідея фільму виникла у 2023 році, а вже у 2024 — Тетяна Шуліка та її співавторка Тамара Грантовська виграли сценарний грант від Netflix й активно працювали над проєктом з командою топових фахівців індустрії.

"Ми вже рік активно працюємо над повним метром — це буде прекрасна різдвяна історія-казка під робочою назвою “Найщиріше бажання Віри”, ідея якої виникла у 2023 році, коли ми вперше зустрічали Різдво саме 25 грудня. Тоді українські родини стикнулися з певним хаосом у святкових традиціях і чарівниках. Кожен будував якусь свою систему: кому писати традиційні листи? Від кого й в яку дату чекати дива? Наш фільм дослідить корінні традиції українців, допоможе розібратися в ситуації й сформувати нові сучасні родинні звичаї святкування зимових свят. Торік ми виграли сценарний грант від Netflix з цією ідеєю й уже працюємо над фінальними драфтами сценарію. Відкрили в цьому проєкті для себе величезний всесвіт, бачимо в ньому перспективу й плануємо вже наприкінці 2025 року подарувати українцям таку необхідну зимову казку", — зазначила Тетяна Шуліка, керівниця управління виробництва художніх проєктів 1+1 Production.

Зйомки проєкту розпочнуться незабаром, тож слідкуйте за деталями на сайті й у соцмережах 1+1 media.