Завтра, 1 березня, в православному календарі Народившись у благочестивій родині, Євдокія з ранніх літ отримала духовне виховання, що формувало в ній глибоку любов до Господа і прагнення до моральної чистоти. Уже у юності вона проявляла схильність до молитви, посту та відмови від мирських розваг, відзначаючись великою милосердністю до бідних та стражденних.

Досягнувши повноліття, преподобна Євдокія обрала шлях чернечого життя, присвятивши себе молитві та духовній праці. Вона активно займалася допомогою знедоленим, дбала про сиріт і хворих, одночасно виховуючи в собі терпіння та смирення. Її життя відзначалося суворістю посту, посиленою духовною дисципліною та глибокою відданістю християнським цінностям.

Через свою незламну віру та відмову відректися від Христа під час переслідувань християн преподобна Євдокія зазнала мученицької кончини. Її мучеництво стало свідченням високого рівня духовної відваги та безмежної любові до Господа. Ця жертва увічнила її пам’ять серед віруючих, які зберігають шанування святій, звертаючись до неї в молитвах за заступництвом і підтримкою у випробуваннях.

Прикмети 1 березня

Ясний день 1 березня — весна буде ранньою, а літо теплим.

Туман на ранок — урожай вівса та жита буде добрим.

Сильний вітер з півночі — чекай холодного березня; з півдня — тепла весна.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість радить у цей день утриматися від фінансових операцій і важкої роботи — усі спроби можуть завершитися невдачею. Варто також берегти мир у стосунках: сварка сьогодні може затягнутися надовго і не дозволити порозумітися навіть до Великодня.

Що можна робити завтра

У православній традиції день присвячений святій Євдокії. Віряни звертаються до неї з молитвами про терпіння, зміцнення віри, зцілення від недуг, подолання безпліддя, а також про підтримку перед важкими життєвими випробуваннями. Народні звичаї цього дня пов’язані з підготовкою до весняної посівної: перевіряють насіння, інвентар, техніку.