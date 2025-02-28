1 березня — яке церковне свято, з чим асоціювався перший день весни у наших предків

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 березня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Свята преподобномучениця Євдокія жила в II столітті в місті Геліополі (Сирія). Її життя є прикладом глибокого духовного перетворення: від гріховного життя до святості та мученицького подвигу.

Євдокія була язичницею і вела розкішне життя, заробляючи великі гроші завдяки своїй красі. Вона була куртизанкою й мала значні багатства, але внутрішньо не знаходила справжнього щастя.

Одного разу в її будинку зупинився монах-старець на ім'я Герман. Уночі Євдокія почула, як він читає Святе Письмо, і зацікавилася. Вранці вона почала розмову з ченцем, і той розповів їй про Христа, про покаяння та вічне життя. Особливо її вразили слова про Страшний Суд і про можливість спасіння душі через віру та покаяння.

Глибоко зворушена, Євдокія вирішила змінити своє життя. Вона прийняла святе хрещення і роздала всі свої багатства бідним. Потім пішла в монастир, де ревно несла чернечий подвиг, постилася, молилася та здійснювала багато добрих справ.

Завдяки своїй духовній силі та мудрості Євдокія згодом стала ігуменею монастиря. Бог дарував їй дар дивотворення: вона зцілювала хворих, виганяла бісів і навіть воскрешала померлих.

Її слава дійшла до правителя міста, і язичники почали звинувачувати її в чаклунстві. Євдокію неодноразово намагалися змусити зректися віри в Христа, але вона твердо стояла у своїй вірі.

Під час гонінь на християн, імовірно, за правління імператора Траяна або Адріана (кінець І – початок ІІ століття), Євдокію схопили та жорстоко катували, намагаючись змусити поклонитися язичницьким богам. Однак вона залишалася непохитною. Зрештою, їй було винесено смертний вирок – відсічення голови мечем.

Прикмети 1 березня

Народні прикмети 1 березня / Фото: Unsplash

Якщо дощ – літо буде мокрим.

Якщо день теплий – рік буде врожайним.

Якщо мороз – ще 40 днів буде холодно.

Що завтра не можна робити

Не можна лаятися і сваритися – інакше весь рік будеш жити в розбраті. Не можна прати та білити хату – щоб не змити добробут. Не можна рубати дерева – щоб не розгнівати весну, яка ще не встигла наповнити землю соками. Не можна вбивати птахів – вважалося, що пташки приносять весну, і якщо їх зачепити, то рік буде нещасливий.

Що можна робити завтра

За повір’ями, у ніч проти 1 березня відьми збирали росу, щоб наслати хвороби на худобу та людей. Щоб захиститися, господарі окроплювали двір освяченою водою або встромляли в землю освячену гілочку верби. Також цього дня дівчата ворожили на долю, кидаючи у воду пшеничні зерна – якщо зерно тоне, то рік буде важким, а якщо тримається на поверхні – буде щасливий. Люди вірили, що з цього дня починає танути сніг, прилітають перші птахи, а ведмеді прокидаються від зимової сплячки.

Читайте також: