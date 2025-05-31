Церковне свято 1 червня / © pixabay.com

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Завтра, 1 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юстина Філософа та інших. Народився 100 року в місті Флавіада Неаполь у Палестині. Виховували його в традиціях еллінської культури, а тому від раннього дитинства Юстин поринув в світ античної філософії. Він вивчав різних філософів, але так і не міг знайти відповіді на свої запитання.

Якось Юстин зустрівся з християнським старцем і ця зустріч стала поворотним моментом в його житті. Він дізнався про вчення Ісуса Христа і невдовзі прийняв хрещення. Навернувшись, Юстин не відмовився від звання філософа, а поїхав до Риму, де відкрив свою школу. Там він проповідував, писав твори і виступав з катедри.

Приблизно 165 року його та деяких його учнів схопили. Сталося це під час правління імператора Марка Аврелія. Їх довго катували, змушуючи відмовитися від християнства і прийняти язичництво. Однак, Юстин твердо заявив, що не відречеться від Христа. Їх стратили обезголовленням.

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Прикмети 1 червня

Народні прикмети 1 червня / © unsplash.com

Ранок ясний до погожого та теплого літа.

Дощить — чекайте на дощове та сире літо.

В повітрі літає багато павутиння — літо буде теплим і довгим.

Що завтра не можна робити

Церква нагадує, що цього дня не слід займатися розбратом, плітками, сварками, грубощами чи заздістю. Не можна залишати близьку людину без підтримки. Також, за народними повір’ями, це несприятливий день для того, щоб ставити на подвір’ї паркан. Можете накликати пожежу.

Що можна робити завтра

1 червня вважається сприятливим днем для ведення городних робіт, тому можете сміливо висаджувати городину, сіяти, копати чи сапати бур’яни. Також дозволяється наводити лад в домі і збирати лікарські трави. Наші предки вірили, що вони цього дня мають особливу цілющу силу.