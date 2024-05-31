1 червня — яке церковне свято, щоб не стати бідними заборонено робити одну важливу річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Він також відомий як Юстин Мученик, був одним із перших християнських апологетів і філософів. Він народився близько 100 року в місті Флавіанополісі (тепер Наблус) у Палестині. Юстин отримав класичну грецьку освіту і вивчав філософію, зокрема Платона, але його навернення до християнства було інтелектуальним і відбулося після зустрічі зі старцем, який переконав його в тому, що пророки Старого Завіту були істинними філософами.

Після свого навернення Юстин прийняв християнське хрещення 130 року і почав проповідувати віру в Ісуса Христа. Він подорожував через Малу Азію і Грецію, дійшовши до Рима, де і продовжив свою місію. Юстин був автором багатьох творів, у яких він захищав християнство перед язичницьким суспільством, намагаючись показати можливість прийняття християнства з культурної точки зору.

Його найвідоміші твори — це "Перша апологія" та "Друга апологія", які були адресовані римському імператору та Сенату, з метою захистити християн від переслідувань. Юстин також написав "Діалог з Тріфоном", у якому він веде бесіду з юдейським філософом про значення християнства.

Святий Юстин Філософ був мученицьки убитий у Римі близько 165 року разом зі своїми учнями після того, як відмовився відректися від своєї віри. Його пам’ять шанується як приклад мужності та відданості християнським ідеалам. Його життя та твори мають велике значення для ранньої християнської апологетики та філософії.

Прикмети 1 червня

Народні прикмети 1 червня / Фото: Unsplash

Багато мурах біля мурашника — до теплої погоди.

Вранці сонце має блідий відтінок — до вечора задощить.

Ввечері шумлять лебеді — чекайте на сильний дощ наступного дня.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється ігнорувати прохання інших людей. Наші предки вірили, що на людину, яка це зробить, чекає фінансова бідність. Також не можна розходитися з коханою людиною — довго будете плакати про це.

Що можна робити завтра

Святому Юстину молилися віряни про щасливе подружнє життя. Дружини просили у нього вірного чоловіка, який не буде піднімати на них руку. Закохані ввечері проводили час разом, щоб життя їхнє було щасливим.

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