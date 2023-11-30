1 грудня — яке церковне свято, чому в темний час доби краще не виходити на вулицю

Завтра, 1 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Наума. Пророк Наум був одним з “малих пророків” Старого Завіту, який жив у 7 столітті до нашої ери в Галілеї. Він написав книгу, в якій передбачив руйнування Ніневії, столиці ассирійського царства, за її беззаконня та жорстокість. Його пророцтво здійснилося, коли Ніневію захопили мідяни та вавилоняни. На Русі Наума вважали покровителем наук та грамоти, і в його день батьки відправляли своїх дітей до школи.

Церковне свято 1 грудня — день пам'яті Філарета Милостивого

Філарет Милостивий був православним святим, який жив у 8 столітті в Візантії. Він був відомий своєю добротою, смиренням і милосердям до бідних і страждаючих. Він роздавав усе своє багатство убогим і служив Богу з усього серця. Він був дідом Марії, яка стала царицею Візантії, і отримав від неї нове багатство, яке також роздавав на милостиню. Він помер у монастирі в Константинополі, де його поховали з великою пошаною.

Прикмети 1 грудня

Народні прикмети 1 грудня / Фото: Pexels

Пухнастий сніг падає — до поганої погоди.

Низько пливуть хмари — скоро похолодає.

Північний вітер — до посилення морозу.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, після навчання чи укладання важливого договору, краще не задивлятися в дзеркало. Інакше всі знання розвіються, а домовленності не будуть мати силу. В темний час доби намагалися не виходити на вулицю, вірили, що злі сили можуть відібрати розум та пам'ять.

Що можна робити завтра

Святий Наум в давнину вважався покровителем науки та навчання. Тому саме цього дня батьки молилися йому, щоб їхня дитина добре вчилася. Вчителів було прийнято запрошувати до будинку, дарували вишитий рушник та пригощали шматком пирога.

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