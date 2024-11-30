1 грудня — яке церковне свято, що не можна робити в Наумів день, щоб не загубити пам'ять

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Наума. Святий пророк Наум — один з дванадцяти малих пророків Старого Завіту, чиї пророцтва стали частиною Книги Наума в Біблії. Про його життя відомо дуже мало, і більшість інформації базується на вірі та історичних традиціях. Наум був пророком, ймовірно, родом із міста Елькоша (або Аскоша), яке знаходилось в регіоні, що тепер відповідає південному Ізраїлю або північному Іраку. Він жив і пророкував у період близько 7 століття до нашої ери, ймовірно, під час правління ассирійців.

Книга Наума складається з трьох розділів і є суто об'явленням щодо падіння Ассирії, зокрема її столиці Ніневії. Пророк Наум пророкував покарання для цього великого міста за його гріхи, несправедливість та жорстокість, що виявлялася в імперіалістичній політиці ассирійців.

Прикмети 1 грудня

Народні прикмети 1 грудня / Фото: Unsplash

Вітер дме з північної сторони до морозів.

Снігопад — погода скоро погіршиться.

Почути, що голосно каркають ворони — до заметілі.

Що завтра не можна робити

Не варто цього дня одягати нову шапку, інакше це може призвести до загублення пам'яті. Не варто читати під час їжі, інформація не запам'ятається. Молодим хлопцям не можна їсти кашу на сніданок — тому що їм буде важко побудувати стосунки з дівчиною.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для домашніх справ, ви можете вирішувати запитання, що пов'язані з дрібним ремонтом. Дата також підходить для зустрічі з рідними, друзями.

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