Як стимулювати цвітіння спатифілума

Спатифілум — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яку цінують за ніжні білі квіти та невибагливість у догляді. Проте інколи він перестає цвісти, навіть якщо має здоровий вигляд. У такому випадку рослині потрібен правильний стимул. Є простий і доступний спосіб, який допомагає розбудити спатифілум і повернути йому активне цвітіння.

Ефективний розчин для стимуляції цвітіння

Один із найдієвіших методів — підживлення бурштиновою кислотою. Саме вона використовується у пропорції 1 грам на 1 літр води. Такий розчин активізує обмінні процеси в рослині, зміцнює кореневу систему і стимулює формування бутонів.

Поливати спатифілум потрібно не частіше ніж раз на 2-3 тижні. Важливо не перевищувати дозування, щоб не перевантажити рослину.

Бурштинова кислота діє як природний стимулятор росту. Вона допомагає рослині:

краще засвоювати поживні речовини;

швидше відновлюватися після стресу;

активніше формувати квітконоси.

У результаті навіть «ледачий» спатифілум починає випускати нові бутони.

Додаткові умови для рясного цвітіння «жіночого щастя»

Навіть найкраще підживлення не дасть результату без правильного догляду.