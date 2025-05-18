Як змусити спатифілум зацвісти

Реклама

Квітникарі поділилися своїм секретним методом підгодівлі «жіночого щастя», який допоможе стимулювати активне зростання та спровокувати пишне цвітіння кімнатної рослини. Навіть дуже слабкий спатифілум отримає другий шанс на життя.

Чим підживити спатифілум, щоб примусити його активно рости та квітнути

Такий трюк допоможе перетворити рослину на пишний кущ, який буятиме білим цвітом.

Щоб приготувати чарівний еліксир життя для квітки, треба лише два інгредієнти — мед і дріжджі. Один грам сухих дріжджів і половину чайної ложки натурального меду необхідно розчинити в літрі теплої води. Потім необхідно добре перемішати підживлення до повного розчинення усіх складників. Також професійні флористи рекомендують для посилення ефекту додати в добриво грам сухого часнику.

Реклама

Отримана суміш має настоятися упродовж трьох годин, щоб усі інгредієнти віддали свої корисні властивості рідині. Підживлювати спатифілум треба під корінь, повторюючи процедуру раз на два тижні. Експерти говорять, що після такого підживлення навіть хвора квітка оживе і випускатиме зелене листя й багато бутонів.

Ще «жіноче щастя» добре реагує на обприскування розчином бурштинової кислоти. Якщо кімнатна рослина зав’яла чи не хоче квітнути, треба приготувати розчин і обприскати листя. Для приготування необхідно розчинити таблетку бурштинової кислоти в літрі води й обережно обприскати листя спатифілума. Цей простий прийом допоможе зміцнити імунітет кімнатної рослини та стимулювати її зростання та квітіння.