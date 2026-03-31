Завтра, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобної Марії Єгипетської. Преподобна Марія Єгипетська — одна з найвідоміших святих християнської традиції, символ глибокого покаяння, духовного перетворення та суворої аскези. Її життя стало яскравим прикладом того, як людина, навіть після тривалого життя в гріху, може знайти шлях до Бога через щире каяття та духовне усамітнення.

Марія народилася, ймовірно, у Єгипті у IV столітті. У молодості вона жила розпусним життям, віддаючись земним насолодам і втягуючи у гріх багатьох людей. Вона довго слідувала за суєтними прагненнями світу, не замислюючись про вічну долю своєї душі. Її серце залишалося порожнім і спраглим, доки Божа благодать не змінила її життя назавжди.

Поворотним моментом у житті Марії стала подорож до Єрусалима, де вона намагалася потрапити до храму Гробу Господнього. Коли свята спробувала пройти через ворота храму, невидима сила зупинила її: вона не змогла ступити на святу землю. Це спонукало Марію глибоко замислитися над своїм життям і усвідомити всю тяжкість гріхів. У той момент вона щиро покаялася та пообіцяла присвятити решту свого життя служінню Богу.

Марія вирушила в пустелю Йорданську, де прожила близько 47 років у суворій аскезі. Вона харчувалася хлібом та водою, постійно молилася і вела боротьбу з плотськими спокусами. У пустелі її єдиним товаришем став святий Зосима, чернець, який приносив їй Святе Причастя та бачив її духовні подвиги.

Прикмети 1 квітня

Якщо на 1 квітня тепло та сонячно — літо буде спекотним і сухим.

Холодний, вітряний день обіцяє пізню весну і затяжну прохолоду.

Дощ або сніг 1 квітня — знак того, що літо буде дощовим і врожайним.

Що завтра не можна робити

У день пам’яті преподобної Марії Єгипетської за стародавніми повір’ями не варто переїдати — надмір їжі може принести негативну енергію. Також не рекомендують убивати павуків, які повзають біля входу в дім, адже вони вважаються охоронцями домашнього затишку та оберігають житло від негараздів.

Що можна робити завтра

Марія Єгипетська вважається покровителькою тих, хто кається. У цей день православні звертаються до святої з молитвою, просячи сили для боротьби з власними гріхами, прощення, а також благословення на чистоту, вірність і духовну дисципліну. За народними традиціями, у Мар’їн день корисно ретельно вимити вхідні двері й повісити на них підкову. Вважається, що це не лише очищає дім від негативу, а й оберігає його від зла та нечистої сили.