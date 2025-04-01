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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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41
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1 квітня — яке церковне свято, про що молитися преподобній Марії, з чим вона допомагає

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 1 квітня

Церковне свято 1 квітня / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобної Марії Єгипетської. Марія народилася в Єгипті в IV столітті в язичницькій родині. В молодості вона поїхала до Олександрії, де, перебуваючи в розпусному житті, віддала себе гріховним пристрастям. Вона жила у беззаконні, насолоджуючись тим, що приносить тілесне задоволення. Її життя було сповнене пороків і згубних звичок.

Одного разу, вирушаючи разом з паломниками в Єрусалим, Марія намагалася увійти до Храму Гробу Господнього, але несподівано відчула перешкоду, ніби невидима сила не дозволяла їй увійти. Це стало для неї духовним потрясінням, і вона раптом усвідомила всю свою гріховність. Вона покаялася і пообіцяла змінити своє життя.

Марія вирушила в пустелю, де вирішила повністю присвятити себе Богу. Вона залишила світські спокуси та провела багато років у глибокій молитві, пості й боротьбі з власними пристрастями. Її життя в пустелі було суворим і аскетичним, і вона повністю відмовилася від усіх земних благ, шукаючи єднання з Богом.

Марія довго жила у пустелі, але одного разу зустріла монаха Зосиму, який подолав пустельний шлях, шукаючи її. Вони мали важливу духовну розмову, і вона відкрила йому всю свою історію — її гріхи та важке життя до покаяння. Вона попросила його молитися за неї, і визнала, що через Божу благодать вона змогла змінити себе.

Марія померла в пустелі, завершивши своє земне життя в безмовності й відданості Богу. Вона залишила після себе важливий духовний спадок, ставши прикладом для всіх християн, як символ того, що покаяння може змінити навіть найтемніший шлях.

Прикмети 1 квітня

Народні прикмети 1 квітня / © Unsplash

Народні прикмети 1 квітня / © Unsplash

  • Туман або вологість ранком — до ясної погоди.

  • Якщо на 1 квітня птахи співають активно — до гарного літа.

  • Сонце у цей день — до теплої весни.

Що сьогодні не можна робити

Оскільки день присвячений пам’яті святого покаяння і духовної боротьби, не рекомендується проводити цей день у надмірних розвагах, жартувати або влаштовувати веселі гуляння. Як і в будь-який інший день покаяння, потрібно уникати згадок і дій, що можуть повернути до старих пороків і гріхів, оскільки це суперечить духовному очищенню.

Що можна робити сьогодні

Преподобна Марія — яскравий приклад того, як можна змінити своє життя через щире покаяння. В молитвах можна просити її заступництва в боротьбі з власними гріхами і слабкостями, щоб отримати благодать Божу для очищення душі.

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