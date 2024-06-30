1 липня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не загубити добробут

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 липня, в православному календарі день пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Косма і Дам’ян народилися в Римській імперії в християнській родині. Вони здобули медичну освіту і вирішили присвятити свої знання служінню ближнім, лікували хворих, не беручи за це ніякої плати.

Брати стали відомими завдяки своїм медичним здібностям і численним зціленням. Вони лікували не лише фізичні хвороби, а й молилися за духовне зцілення своїх пацієнтів. Косма і Дам’ян вірили, що Бог через них діє, і тому всю славу за свої чудеса приписували Господу. Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана Косма і Дам’ян були заарештовані. Вони відмовилися зректися віри і принести жертви язичницьким богам, за що зазнали катувань і були страчені. Їхні мощі стали об'єктом великої пошани, і навколо них продовжували відбуватися чудеса зцілення.

Ікони святих Косми і Дам’яна зазвичай зображують їх з медичними інструментами або в процесі лікування хворих. Їхні образи широко поширені в храмах, присвячених їм. Багато церков і монастирів носять їхнє ім’я, де регулярно здійснюються молитви за здоров’я. Святі Косма і Дам’ян є прикладом самовідданого служіння ближнім і глибокої віри. Їхнє життя та чудеса продовжують надихати багатьох людей на благодійність і духовну відданість.

Прикмети 1 липня

Народні прикмети 1 липня / Фото: Unsplash

Західний вітер до непогоди.

Кричить сорока до затяжної спеки.

На деревах вже є жовте листя — осінь прийде рано.

Що завтра не можна робити

Жінкам цього дня забороняється фізично працювати. Вважається, що це призведе до нескінченної появи все нових і нових справ. Не можна купувати дорогі продукти чи речі, загубите добробут родини.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, що Косма і Дам'ян спускаються з небес і допомагають селянам з сінокосом. А ще цього дня обов'язково ремонтували старі граблі, щоб вони ще довго прослужили.

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