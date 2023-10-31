1 листопада — яке церковне свято, чому не можна виливати воду після купання немовляти на вулицю

Завтра, 1 листопада, в православному календарі день пам’яті Косми і Даміана. Косма і Даміан були братами-близнюками, які жили в III столітті і служили християнським мучениками. Вони були відомі як лікарі-безсрібники, що лікували хворих безкоштовно і чинили чудеса. За свою віру вони були страчені мечем за наказом римського імператора Діоклетіана. Їх ушановують як покровителів лікарів, аптекарів, хворих і тварин.

Церковне свято 1 листопада — день пам'яті мученика Єрмінінгельда

Єрмінінгельд був сином візантійського імператора Юстиніана І і його дружини Феодори. Він народився 518 року і був призначений співправителем імперії від 527 року. Він був поборником православної віри і протистояв монафізитам, які відкидали халкедонський символ віри. 540 року він одружився з Євдоксією, дочкою франкського короля Теодеберта I. Однак шлюб був нещасливим, і Єрмінінгельд прагнув стати монахом. 548 року померла його мати Феодора, і він отримав дозвіл від свого батька вступити до монастиря. Того ж року він став священиком.

552 року Юстиніан I помер, і на престол сів його племінник Юстин II, який був монафізитом. Він намагався змусити Єрмінінгельда прийняти його вчення, але той відмовився. Тоді Юстин II наказав убити Єрмінінгельда, який був засуджений до смертної кари за зраду. 556 року Єрмінінгельд був страчений у своїй келії мечем. За легендою, перед смертю він просив Бога прощення за свого ката і передав йому свою книгу псалмів.

Прикмети 1 листопада

Народні прикмети 1 листопада / Фото: Pexels

Вранці невеликий мороз — холода ще прийдуть не скоро.

Озера і ріки скувала крига — вже не буде потепління.

На деревах все ще є жовте листя — зима буде довготривалою.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося сваритися, лихословити та обманювати інших. Якщо розпочати будь-який конфлікт, то він триватиме дуже довго. Якщо даєте милостиню, не можна дивитися в очі людині, яка її просить. Також забороняється виливати воду, в якій купали немовля, на вулицю. Вважалося, що інакше дитина виросте кволою та часто хворітиме.

Що можна робити завтра

Прийнято було цього дня проявляти щедрість. Дозволялося займатися будь-якою домашньою роботою. Жінки зазвичай шили, в'язали, займалися рукоділлям. А ще готували різноманітні страви з куркою. Вважалося, якщо з'їсти куряче серце, весь рік будеш здоровим.

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