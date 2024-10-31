1 листопада — яке церковне свято, кому ввечері забороняється залишатися наодинці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 листопада, в православному календарі день пам’яті блаженного священномученика Теодора. Він походив з Остромадської єпархії і був священиком, відомим своєю благочестивою поведінкою та активною участю в духовному житті громади. Теодор відзначався відвагою у сповідуванні своєї віри. Під час гонінь на християн він не лише залишався вірним своїм переконанням, а й відкрито проповідував Христову віру, за що був заарештований. Під час допитів він мужньо витримував всі тортури, демонструючи свою стійкість і віру.

Врешті-решт, священномученик Теодор був страчений, але його життя і подвиги залишили глибокий слід в історії церкви. Він вважається прикладом стійкості у вірі та відданості Христу, а його пам'ять вшановується в православній традиції.

Церковне свято 1 листопада — день пам'яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

Косма і Дам’ян — це християнські святі, які жили в II-III століттях і славилися як лікарі, що не брали грошей за свої послуги. Вони походили з міста Євхаїта (сучасний район Туреччини) і були братами за походженням.

Косма і Дам’ян отримали медичну освіту, завдяки якій могли лікувати різні хвороби. Вони вважали, що медицина є даром Божим, і тому не мали права брати плату за лікування. Їхня діяльність не лише полягала у лікуванні фізичних недуг, а й у духовній підтримці людей. Брати проповідували християнські цінності, звертаючись до віри та надії на Бога.

Під час гонінь на християн у Римській імперії Косму і Дам’яна було арештовано. Їх катували, але вони залишалися непохитними у своїй вірі. За відмову зректися християнства їх засудили до смерті. Брати прийняли мученицьку смерть, що стало свідченням їхньої відданості Христу.

Святі Косма і Дам’ян вважаються покровителями лікарів, аптекарів та медичних працівників. Вони є символом безкорисливості та милосердя, що надихає вірян служити людям безкоштовно та з любов’ю.

Прикмети 1 листопада

Народні прикмети 1 листопада / Фото: Unsplash

Тепла погода — такою буде вся зима.

Кури не поспішають ховатися від дощу — негода затягнеться.

Півень стоїть на одній нозі — чекайте на морози.

Що завтра не можна робити

Якщо ви зустріли бідняка і подали йому милостиню, не можна дивитися в очі людині, інакше у вас також з'являться фінансові проблеми. Вхідні двері не слід зачиняти зсередини, це допоможе притягнути в життя гроші. Незамужній дівчині забороняється залишатися ввечері наодинці — її самотність затягнеться.

Що можна робити завтра

Дівчата цього дня влаштовували вечорниці, ворожили на майбутнього чоловіка, а жінки сідали прясти вовну. Ще одна цікава традиція цього дня — іменини курей. Різали кур, щоб наступного року птиці було ще більше. На стіл обов'язково ставити страви з курятини.

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