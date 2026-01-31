Церковне свято 1 лютого / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 1 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Трифона. Трифон народився приблизно у III столітті в місті Кампсад (сучасна територія Туреччини) у родині християн. Вже з раннього дитинства проявляв надзвичайну побожність і любов до Бога. З юних років він присвятив себе молитві, посту та допомозі потребуючим.

Згідно з традицією, він був пастухом, що пильнував стада свого батька, і вже тоді почав проявляти дар зцілення: лікував тварин від хвороб і приносив людям допомогу у різних недугах. Його чудесні здібності швидко привернули увагу оточуючих, а також представників влади, що призвело до конфліктів із язичниками.

Під час правління імператора Діоклетіана та правителів, які переслідували християн, Трифон був заарештований через відмову відректися від віри в Христа. Йому пропонували віддати шану язичницьким богам і принести жертву, але він рішуче відмовився.

Реклама

Трифон зазнав численних катувань, але його віра залишалася непохитною. Згідно з переказами, його мучителі не могли зламати його дух, а сам святий здійснював чудеса навіть у в’язниці: зцілював хворих і відганяв злого духа. Урешті-решт, Трифона було страчено, і його мученицька смерть стала символом відданості Христу до останньої хвилини.

Прикмети 1 лютого

Народні прикмети 2 лютого / © pexels.com

Якщо 1 лютого стоїть сильний мороз, весна буде пізньою.

Сніг 1 лютого, який швидко тане, — до врожаю ягід та хліба.

Дощ цього дня — до багатого врожаю трав і сіна.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня не варто купувати ножі і залишати гроші на столі — інакше можна втратити фінанси. Не рекомендується також тримати у серці негатив чи гнів на інших — це може притягнути неприємності. Сумніви, скарги та нарікання на життя теж небажані: проблеми будуть переслідувати довше, якщо їх посилювати своєю увагою.

Що можна робити завтра

Мученику Трифону цього дня моляться про здоров’я, захист від бісів і чаклунства, зцілення очей, а також про охорону врожаю від шкідників. Святий Трифон вважається покровителем сім’ї та шлюбу: до нього звертаються по мир у родині, щасливі заручини та благословення для щасливого подружжя.