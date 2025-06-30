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1 липня — яке церковне свято, чому не слід робити великі закупи і скаржитися на життя
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 1 липня, в православному календарі день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна. Косма і Дам’ян — брати, святі лікарі, які жили у III—IV столітті, відомі своєю безкорисливою допомогою хворим і нужденним. Їх називають безсрібниками, бо вони не брали плату за лікування, а допомагали людям безоплатно, керуючись християнською любов’ю.
Історичні дані про них дещо розрізняються, але загальна традиція свідчить, що брати були лікарями в місті Аравія (сучасна Сирія або Месопотамія). Вони навчалися мистецтву лікування в Кілікії. Згодом присвятили себе служінню Богові і людям, лікували не тільки тілесні недуги, а й духовні — через проповідь Євангелія.
Вважаються покровителями лікарів, медиків і всіх, хто присвячує життя лікуванню і допомозі іншим. Святі Косма і Дам’ян стали символом милосердя, безкорисливості, покликання медиків служити людям не за гроші, а за покликанням душі. Вони надихають і сьогодні багатьох медичних працівників і паломників.
Прикмети 1 липня
Якщо на Косму і Дам’яна ясна погода — буде сухий і теплий липень.
Ранковий туман 1 липня — до дощів найближчим часом.
Якщо вітер з півдня або південного заходу — чекайте на теплу і суху погоду.
Що завтра не можна робити
У народі вважають, що цього дня не варто скаржитися на життя — це лише притягне невдачі. Також не рекомендується робити великі закупи, бо вони можуть виявитися невдалими. Заздрість у цей день суворо заборонена: якщо дозволити собі заздрити, успіх у власних справах навряд чи прийде.
Що можна робити завтра
Косма і Даміан за життя були знавцями медицини і володіли дивовижною здатністю творити дива, тому до святих звертаються з молитвами про зцілення від будь-яких недуг.