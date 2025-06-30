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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1476
Час на прочитання
2 хв

1 липня — яке церковне свято, чому не слід робити великі закупи і скаржитися на життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 1 липня

Церковне свято 1 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 1 липня, в православному календарі день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми та Дам’яна. Косма і Дам’ян — брати, святі лікарі, які жили у III—IV столітті, відомі своєю безкорисливою допомогою хворим і нужденним. Їх називають безсрібниками, бо вони не брали плату за лікування, а допомагали людям безоплатно, керуючись християнською любов’ю.

Історичні дані про них дещо розрізняються, але загальна традиція свідчить, що брати були лікарями в місті Аравія (сучасна Сирія або Месопотамія). Вони навчалися мистецтву лікування в Кілікії. Згодом присвятили себе служінню Богові і людям, лікували не тільки тілесні недуги, а й духовні — через проповідь Євангелія.

Вважаються покровителями лікарів, медиків і всіх, хто присвячує життя лікуванню і допомозі іншим. Святі Косма і Дам’ян стали символом милосердя, безкорисливості, покликання медиків служити людям не за гроші, а за покликанням душі. Вони надихають і сьогодні багатьох медичних працівників і паломників.

Прикмети 1 липня

Народні прикмети 1 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 1 липня / © unsplash.com

  • Якщо на Косму і Дам’яна ясна погода — буде сухий і теплий липень.

  • Ранковий туман 1 липня — до дощів найближчим часом.

  • Якщо вітер з півдня або південного заходу — чекайте на теплу і суху погоду.

Що завтра не можна робити

У народі вважають, що цього дня не варто скаржитися на життя — це лише притягне невдачі. Також не рекомендується робити великі закупи, бо вони можуть виявитися невдалими. Заздрість у цей день суворо заборонена: якщо дозволити собі заздрити, успіх у власних справах навряд чи прийде.

Що можна робити завтра

Косма і Даміан за життя були знавцями медицини і володіли дивовижною здатністю творити дива, тому до святих звертаються з молитвами про зцілення від будь-яких недуг.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1476
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