Яке церковне свято в Україні 1 липня

Церковне свято 1 липня / © Pixabay

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Завтра, 1 липня (14 липня за старим стилем), в православному календарі день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. Косма і Даміан народилися в Азії Малій (ймовірно, у Кілікії або Месопотамії) в благочестивій християнській родині. Вони були братами-близнюками і з раннього дитинства виховувалися в дусі любові до Бога та співчуття до людей.

Отримавши добру освіту, брати вивчили медицину та стали вправними лікарями. Проте їхня головна особливість полягала не лише у професійних знаннях, а в глибокій вірі: вони лікували не заради винагороди, а «безсрібно», тобто безкоштовно, вважаючи свої здібності Божим даром.

Косма і Даміан здобули широку славу завдяки численним зціленням. За переказами, вони лікували не лише фізичні хвороби, а й духовні недуги, звертаючи людей до віри.

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Їх називають чудотворцями, адже багато зцілень відбувалися після молитви та покладання рук, без застосування складних медичних засобів. Особливу увагу брати приділяли бідним і знедоленим, ніколи не беручи грошей за свою працю.

Під час гонінь на християн римська влада заарештувала братів. Попри тортури, вони не зреклися своєї віри. За переказами, їх намагалися стратити кілька разів, але вони залишалися живими після різних випробувань, що ще більше посилювало віру людей у їхню святість.

Зрештою, Косма і Даміан були страчені приблизно у III столітті. Їхня смерть стала символом непохитної віри та жертовного служіння.

Церковне свято в Україні 1 липня за старим календарем

За старим календарем 1 липня в Україні вшановували пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.

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Леонтій Нікейський був воїном і відкрито сповідував християнство, за що зазнав жорстоких тортур і страти. Іпатій Нікейський і Феодул Нікейський були римськими воїнами, які навернулися до віри, підтримали Леонтія і прийняли мученицьку смерть. Їх вшановують як приклад незламної вірності християнським переконанням і духовної стійкості перед переслідуваннями.

Прикмети 1 липня

Народні прикмети 1 липня / © pexels.com

Якщо 1 липня ясна й тиха погода — липень буде спекотним і сухим.

Ранковий густий туман обіцяє теплу, але вологу середину літа з дощами.

Дощ цього дня — до частих опадів упродовж усього місяця.

Що завтра не можна робити

Цього дня не радили нарікати на життя та здійснювати великі покупки — мовляв, радості вони не принесуть. Жінкам же рекомендували хоча б трохи відкласти домашні клопоти й дозволити собі відпочинок, інакше, за повір’ям, увесь наступний рік може пройти в безперервній праці без перепочинку.

Що можна робити завтра

У народному календарі цей період відомий як день Кузьми і Дем’яна, або ж літні «Кузьминки». Літні Кузьминки традиційно вважалися жіночим святом. У давнину цього дня жінки збиралися разом на посиденьки, запрошували рідних і сусідок, ділилися новинами й відпочивали від щоденної роботи. У народі також побутує повір’я: якщо на Кузьминки зробити бодай одну добру справу, доля незабаром віддячить щастям і приємними змінами.

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