Церковне свято 1 листопада / © unsplash.com

Завтра, 1 листопада, в православному календарі день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна. Святі Косма і Дам’ян — відомі у християнстві як чудотворці і безсрібники, тобто лікарі, що лікували людей безкоштовно, заради Бога. Їх вшановують і Східна, і Західна церкви, особливо в православ’ї та католицизмі. Вважаються покровителями лікарів, хворих і всіх, хто займається милосердям.

Святі народилися в III столітті в місті Аравії Лікійській (нині частина Туреччини). Вони були братами і прийняли християнську віру. Косма та Дам’ян були лікарями, відомими своєю майстерністю. Вони відмовлялися брати плату за лікування, чим і заслужили назву “безсрібники”. Вони лікували людей не лише тілесно, а й духовно, проповідуючи християнську віру. Часто їхні зцілення супроводжувалися чудесами: вони зціляли сліпих, паралізованих, хворих на важкі недуги.

Час життя та служіння святих припадає на період гонінь на християн при імператорі Діоклетіані (початок IV століття). Вони не відмовилися від віри в Христа і продовжували лікувати і проповідувати. Їх стратили шляхом побиття і обезголовлення. Після смерті їхні мощі стали місцем паломництва і джерелом чудесного зцілення.

Прикмети 1 листопада

Народні прикмети 1 листопада / © unsplash.com

Ранковий іній або туман — до ясної та морозної погоди.

Ясне небо вранці — холодна зима і сніжна, міцні морози.

Хмари на заході сонця — сніг найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними прикметами не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, не можна опускати руки в зневіру та піддаватися суму. Варто особливо пильнувати фінанси: уникати необдуманих витрат і марнотратства, адже легковажність у грошах може призвести до бідності та матеріальних труднощів.

Що можна робити завтра

У православне свято сьогодні звертаються до святих Косми і Даміана з молитвами та проханнями, адже вони вважаються покровителями лікарів і всіх, хто присвячує себе лікуванню. За переказами, святі зцілювали не лише людей, а й тварин, тому їх шанують також як захисників домашньої худоби та птахів. До Косми і Даміана моляться про здоров’я та одужання від будь-яких недуг, про добробут в сімейному житті, незаміжні дівчата просять про доброго та надійного чоловіка, а також звертаються до святих за підтримкою в навчанні та справах, що вимагають розуму й терпіння.