1 лютого — яке церковне свято, чому незаміжним дівчатам заборонялося гладити вуличних котів

Завтра, 1 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Трифона. Святий мученик Трифон був ранньо-християнським святим, який пострадав за віру в Ісуса Христа під час переслідування за правління імператора Деція. Він народився в убогій християнській сім’ї в селі Кампсиді, що в Малій Азії, і відзначався даром чудотворення, вигнання бісів та зцілення хворих. Одного разу він врятував своє село від голоду, знищивши шкідливих комах, що атакували хлібні злаки. За легендою, він також вигнав диявола з дочки римського імператора Гордіана III, який не преслідував християн, і за це отримав винагороду та почесне звання. Під час гонінь на християн він був заарештований. Його піддали тортурам, але він не відступив від своєї віри. Перед стратою він молився Богу, який прийняв його душу, ще до того, як Трифону відрубали йому голову. Його святі мощі були перенесені до Єрусалима, а потім до Рима. Зараз частина мощей святого Трифона зберігається в кафедральному соборі в чорногорському місті Которі.

Прикмети 1 лютого

Народні прикмети 1 лютого / Фото: Pexels

Ввечері по землі стелиться туман — до сонячної і теплої погоди наступного дня.

Сніжить — до вогкої весни з поганою погодою.

На небі вночі багато зірок — весна прийде пізно.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося сваритися, а також викидати з оселі сміття. Вважалося, що це принесе нещастя, яке буде тривати довгий час. Також не можна плакати, сумувати і жалітися на долю. Незаміжнім дівчатам заборонялося гладити вуличних котів. Існувало повір'я, що тоді їхній майбутній чоловік буде гуляти з іншими.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, якщо цього дня зустріти пару птахів, які воркочуть і щебечуть, то на людину буде чекати кохання. Водночас звертали увагу на те, яка це пташка. Синички — до веселого та молодого нареченого. Сороки означають, що друга половинка буде балакучою. А ворона вказувала на старого судженого.

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