1 лютого — яке церковне свято, жінкам обов'язково потрібно зробити одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Трифона. Святий Трифон народився в місті Апаміа (сучасна Туреччина) в III столітті в родині бідних християн. Він від ранніх років виявляв глибоку віру і благочестя. Відомо, що Трифон мав дар зцілення та допомагав людям, лікуючи їх від різних хвороб, за що його й почали вшановувати.

Про його життя збереглося небагато відомостей. Однак одне з найбільш поширених переказів пов'язує його з царем Діоклетіаном. За наказом імператора Трифона було заарештовано, оскільки він відмовився приносити жертви язичницьким богам і визнавав єдиного Бога.

Трифон був підданий жорстоким тортурам, але залишався непохитним у своїй вірі. Врешті-решт він був страчений за наказом імператора. Його мученицька смерть стала свідченням віри та відданості християнським ідеалам.

Святий Трифон відомий своєю здатністю зцілювати хвороби, особливо від нервових розладів і хвороб, що були поширені в той час. У багатьох місцях почали виникати культові центри, присвячені святому, де віряни шукали допомоги та зцілення.

Його часто зображають з птахом у руках, оскільки згідно з легендою, він зцілив царську птаху, яка була поранена. Трифон також вважається покровителем сільського господарства, особливо охоронцем від шкідників.

Прикмети 1 лютого

Народні прикмети 1 лютого / Фото: pixabay.com

Яка погода цього дня, таким буде весь місяць.

Цілий день сніжить — буде дощовим березень.

Ясна погода — до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється грубо поводитися з кішками, інакше в вашому житті почнуться біди і негаразди. Не слід займатися важкою фізичною працею, бо це негативно вплине на здоров'я.

Що можна робити завтра

Жінки, які мріяли завагітніти, але не могли цього зробити, обов'язково кидали в ополонку водойми букет квітів. Існувало повір'я, що цей ритуал допоможе отримати бажане.

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