Церковне свято 1 серпня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 1 серпня, в православному календарі святкують Перенесення Чесного Хреста. У народі його часто пов’язують із Першим Спасом або Медовим Спасом, адже цього дня також починається Успенський піст і святкують освячення меду.

Свято має візантійське походження і було встановлене у Константинополі приблизно в ІХ столітті. Його пов’язують з традицією виносити хрест Господній на вулиці міста для поклоніння. Саме у серпні у Візантії часто спалахували епідемії та інші хвороби, пов’язані з літньою спекою. Щоб уберегти місто, чесний хрест виносили з імператорської скарбниці у храм Святої Софії, а потім — у хресному ході — несли містом для освячення води та відганяння злих сил.

Церковне свято 1 серпня — день пам’яті святих мучеників Макавейських

Це сім братів, їхня мати Соломонія (або Саломія) та учитель і наставник Єлеазар, які постраждали за віру в Єдиного Бога в середині ІІ століття до нашої ери. Їхнє мучеництво описане в 2-й книзі Макавеїв, і вони є одними з небагатьох досхідних християнських святих юдейського походження, вшанованих у християнстві.

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Події відбувалися в епоху жорстоких гонінь на юдеїв за часів елліністичного царя Антіоха IV Єпіфана, правителя Сирії з династії Селевкідів (175–164 рр. до н.е.). Антіох прагнув насадити язичницьку грецьку релігію і заборонити юдеям дотримуватися Мойсеєвого Закону. Єлеазару було понад 90 років. Його змушували їсти свинину, щоб прилюдно зневажити Закон Божий. Він відмовився і свідомо прийняв мученицьку смерть, вибравши вірність Богові, щоби бути прикладом для молоді.

Невдовзі після страти Єлеазара привели сімох братів, найімовірніше — підлітків і юнаків, разом із матір’ю. Їх також змушували їсти заборонену їжу (свинину). Кожен із братів рішуче відмовився і мужньо прийняв страшні тортури й мученицьку смерть.

Прикмети 1 серпня

Народні прикмети 1 серпня / © Pixabay

Який день на Першого Спаса — така й осінь буде.

Роса рясна зранку — до погожого дня. Якщо роси немає — чекали на дощ.

Бджоли не летять у поле — буде негода.

Що завтра не можна робити

Цей день не призначений для важкої фізичної праці — його слід присвятити молитві, тиші й подяці. Виняток становлять лише пасічники: їм дозволено трудитися, щоб зібрати мед нового врожаю.

Що можна робити завтра

На свято Медовий Спас в церкві освячують букети лікувальних трав і головки маку (“маковійчики”), а також перший урожай меду цього року. Пізніше ці букети ставлять в будинку і зберігають до наступного року, щоб захистити оселю від злих людей. Кожен в родині повинен з’їсти ложечку освяченого меду. Наші предки вірили, що це принесе здоров’я.

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