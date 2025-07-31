ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
2 хв

1 серпня — яке церковне свято, чому кожен в родині повинен з’їсти ложечку освяченого меду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 1 серпня

Церковне свято 1 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 1 серпня, в православному календарі святкують Перенесення Чесного Хреста. У народі його часто пов’язують із Першим Спасом або Медовим Спасом, адже цього дня також починається Успенський піст і святкують освячення меду.

Свято має візантійське походження і було встановлене у Константинополі приблизно в ІХ столітті. Його пов’язують з традицією виносити хрест Господній на вулиці міста для поклоніння. Саме у серпні у Візантії часто спалахували епідемії та інші хвороби, пов’язані з літньою спекою. Щоб уберегти місто, чесний хрест виносили з імператорської скарбниці у храм Святої Софії, а потім — у хресному ході — несли містом для освячення води та відганяння злих сил.

Церковне свято 1 серпня — день пам’яті святих мучеників Макавейських

Це сім братів, їхня мати Соломонія (або Саломія) та учитель і наставник Єлеазар, які постраждали за віру в Єдиного Бога в середині ІІ століття до нашої ери. Їхнє мучеництво описане в 2-й книзі Макавеїв, і вони є одними з небагатьох досхідних християнських святих юдейського походження, вшанованих у християнстві.

Події відбувалися в епоху жорстоких гонінь на юдеїв за часів елліністичного царя Антіоха IV Єпіфана, правителя Сирії з династії Селевкідів (175–164 рр. до н.е.). Антіох прагнув насадити язичницьку грецьку релігію і заборонити юдеям дотримуватися Мойсеєвого Закону. Єлеазару було понад 90 років. Його змушували їсти свинину, щоб прилюдно зневажити Закон Божий. Він відмовився і свідомо прийняв мученицьку смерть, вибравши вірність Богові, щоби бути прикладом для молоді.

Невдовзі після страти Єлеазара привели сімох братів, найімовірніше — підлітків і юнаків, разом із матір’ю. Їх також змушували їсти заборонену їжу (свинину). Кожен із братів рішуче відмовився і мужньо прийняв страшні тортури й мученицьку смерть.

Прикмети 1 серпня

Народні прикмети 1 серпня / © Pixabay

Народні прикмети 1 серпня / © Pixabay

  • Який день на Першого Спаса — така й осінь буде.

  • Роса рясна зранку — до погожого дня. Якщо роси немає — чекали на дощ.

  • Бджоли не летять у поле — буде негода.

Що завтра не можна робити

Цей день не призначений для важкої фізичної праці — його слід присвятити молитві, тиші й подяці. Виняток становлять лише пасічники: їм дозволено трудитися, щоб зібрати мед нового врожаю.

Що можна робити завтра

На свято Медовий Спас в церкві освячують букети лікувальних трав і головки маку (“маковійчики”), а також перший урожай меду цього року. Пізніше ці букети ставлять в будинку і зберігають до наступного року, щоб захистити оселю від злих людей. Кожен в родині повинен з’їсти ложечку освяченого меду. Наші предки вірили, що це принесе здоров’я.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie