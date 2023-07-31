1 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 1 серпня, в православному календарі день пам’яті святої Ємілії. Колись жила молода жінка на ім'я Ємілія. Вона була відома своєю добротою, милосердям та проникливими снами. Однієї ночі, коли місяць світив над містом, Ємілія заснула і побачила в сні чудового Ангела. Він був яскравим і чарівним, маючи крила, що сяяли як зорі.

Ангел посміхнувся Ємілії і сказав: "О, Єміліє! Ти обрана, щоб дати світові нове світло. Твоя дочка, яку ти народиш, повинна носити ім'я Фекла. Вона стане джерелом надії і любові для всіх навколо. Її душа сяятиме як зірка, а її добрі вчинки оселенять землю".

Пробудившись, Ємілія почувала, що цей сон був не просто вигадкою її уяви. Вона вірила в сили небесні та своє призначення. Через деякий час, вона дійсно народила дочку і дала їй ім'я Фекла. Дівчинка виростала у розумну, милосердну та віддану допомозі людям особу.

Фекла стала великою надією для свого міста, вона заслужила любов і повагу всіх, хто знав її. Її доброта й милосердя перетворили місто, і воно стало місцем, де панувала згода та любов. Люди згадували про передбачення Ангела та здивовано вірили в Ємілію, як світловодія вірші, що збулися.

Церковне свято 1 серпня — день пам'яті Макрини Молодшої

Преподобна Макрина була сестрою трьох відомих святих: Василія Великого, Григорія Ніського і Петра Севастійського. Вона народилася в 324 році в Кесарії Каппадокійській, в заможній і благочестивій родині. Вона отримала глибоке християнське виховання від своєї бабусі, також іменованої Макриною, і своєї матері Емелії. Вона вивчала Псалтир та інші книги Святого Письма, а також різні гуманітарні науки. Вона також займалася домашньою працею, особливо ткацтвом і вишиванням.

Вона була призначена до заміжжя в 12-річному віці, але її наречений помер перед весіллям. Після цього Макрина посвятила своє життя Богу і зробила обіт дівства. Коли помер її батько, вона допомагала матері управляти домом і виховувати молодших братів. Вона мала великий вплив на їхню духовну формацію, особливо на Василія, який покинув свою світську кар’єру і став монахом, а потім єпископом.

Близько 357 року Макрина разом з матір’ю і служницями переїхала до села Аннезис, де вони заснували жіночий монастир. Макрина стала настоятелькою цього монастиря, який пізніше отримав назву василіянок. Вона пропагувала аскетичне і киновійне життя, засноване на правилах свого брата Василія. На другому березі річки Ірис Василій збудував чоловічий монастир, де жили також Петро і Григорій. Це була одна з перших моделей подвійного монастиря в Церкві.

Макрина померла 380 року після тривалої хвороби. Її останню розмову з Григорієм Ниським описано в його творі “Життя Макрини”. Вона була похована поруч з своїми батьками у церкві 40 Севастийських мучеників.

Прикмети 1 серпня

Народні прикмети 1 серпня / Фото: Pexels

Сонячний та теплий день, значить "бабине літо" буде довгим.

Якщо погода сира, чекайте на хороший урожай.

Спека 1 серпня вказує, що ще шість тижнів буде посуха.

Що завтра не можна робити

Серед наших предкіів існувало повір'я, що не можна залишатися цього дня недоглянутим, тому намагалися вдягнути все нове і чисте. Не варто було піднімати речі з землі, позичати чи брати в борг гроші. Це може привести до бідності. А ось Церква забороняє лаятися, сваритися, лихословити.

Що можна робити завтра

Цього дня в давнину проводили різні обряди, щоб в хаті водилися гроші. А чоловіки затемно йшли на риболовлю, але не всі поверталися з уловом. Потрібно було залишатися біля водойми якомога довше.

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