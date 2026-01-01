ТСН у соціальних мережах

137
1 січня — яке церковне свято, з чим звертатися до святого цього дня

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 1 січня

Церковне свято 1 січня / © pixabay.com

Сьогодні, 1 січня, в православному календарі день пам’яті святого Василія Великого. Василій походив із відомої християнської родини, яка дала Церкві кількох святих. Його батьки, Василій Старший і Емілія, виховували дітей у глибокій християнській вірі.

Василій отримав відмінну освіту в Кесарії, Константинополі та Афінах. Він вивчав риторику, філософію та класичну літературу, а згодом звернув увагу на богослов’я і християнське життя. У Афінах Василій познайомився з Григорієм Нісським, з яким пізніше активно працював над розвитком Церкви.

Повернувшись до Кападокії, Василій обрав життя аскета і ченця. Його ідеалом було поєднання суворого подвижництва з активним служінням людям. Він заснував численні монастирі й розробив першу систематизовану чернечу правило, відому як «Правило святого Василія», яка вплинула на монаші спільноти Східної Церкви до сьогодні.

Його підхід до монашества був практичний: він наголошував не лише на духовному зростанні, а й на допомозі бідним, хворим та знедоленим.

Святий Василій Великий був піонером церковної благодійності. Він створив «Василіади» — комплекс будівель, де поєднувалися лікарня, притулок для бідних, сиріт і мандрівників. Це був прообраз сучасних благодійних організацій.

Церковне свято 1 січня — Обрізання Господнє

Свято встановлене на честь того, що Ісус Христос, згідно з єврейським законом, був обрізаний на восьмий день після народження. Воно нагадує про Його повне входження у закон і традиції свого народу.

Згідно з законом Мойсея (Буття 17:12), усі чоловіки мали бути обрізані на восьмий день від народження. Таким чином, Обрізання Господнє підкреслює покору Христа Закону і Його людську природу.

Обрізання — символ Божого завіту з Авраамом і його нащадками. Через це свято показується єдність Закону та благодаті, підготовка до майбутнього служіння Христа. Обрізання супроводжувалося наданням Йому імені, що є важливим актом у біблійній традиції.

Прикмети 1 січня

Народні прикмети 1 січня / © Pixabay

Народні прикмети 1 січня / © Pixabay

  • Морозна погода обіцяє хороший врожай хліба та багатий рік.

  • Туман на цей день — ознака дощового літа.

  • Ранковий іній — вказує на гарний урожай зерна.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, сьогодні не слід робити кілька речей: уникати надмірного вживання алкоголю та обжерливості, не проводити весілля, утриматися від полювання та забою худоби, не викидати сміття й не займатися генеральним прибиранням, а також не давати і не брати гроші в борг. Вважалося, що порушення цих правил може призвести до неприємностей і непередбачуваних негараздів у житті.

Що можна робити завтра

У православне свято сьогодні віруючі звертаються до святого Василя з молитвами про захист від бід, недуг і злих намірів людей. Вважають, що він допомагає знаходити душевний спокій, а також є покровителем учнів і свинарів.

Цього дня прийнято збиратися за святковим столом з рідними та близькими, обмінюватися побажаннями здоров’я, добра і миру, просити прощення та відпускати образи. Особливо добре 1 січня робити добрі справи для нужденних: вірять, що через допомогу іншим люди наближаються до Господа та очищають душу від гріхів.

