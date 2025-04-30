Церковне свято 1 травня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 1 травня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єремії. Святий пророк Єремія — одна з найтрагічніших і водночас найвеличніших постатей у низці старозавітних Божих обранців. Його життя стало живим уособленням жертовного служіння істині в добу духовного занепаду, національної катастрофи й цивілізаційного зламу. Це був пророк, що стояв на межі епох, свідок падіння Юдейського царства, провісник нового духовного союзу між Богом і людиною.

Народжений у священичому роді, у місті Анатоті — неподалік Єрусалима — Єремія ще з юності був призначений Господом на пророче служіння. Боже покликання, яке він прийняв у 627 році до Різдва Христового, сповнило його життя глибоким змістом, але й неперервними стражданнями. Ще юнаком він почув слово Боже, яке навіки визначило його шлях: не бути ні знатним, ні могутнім, а бути голосом Божої волі серед відступницького народу.

Єремія діяв у час, коли Юдея стояла перед катастрофою. Його голос лунав за правління кількох царів — від праведного реформатора Йосії до останнього юдейського володаря, царя Седекії. Він не просто викривав моральне й релігійне розтління — він попереджав про Божу кару: руйнування Храму, падіння Єрусалима, вавилонський полон.

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Народ і вожді здебільшого не приймали його слів. Його звинувачували у зраді, переслідували, ув’язнювали, били, зневажали. Цар Йоаким, розгніваний Божим посланням, публічно спалив його сувій. Але Єремія не змовк. Його серце палало від болю, але не зраджувало правди. Він став символом вірності Богу навіть тоді, коли світ навколо руйнувався.

За велінням Господа, пророк залишився без сім’ї, без нащадків — його життя повинне було бути знаком повного присвячення. Він став самітником серед людей, внутрішньо розіп’ятим між любов’ю до народу і Божою правдою, яка вимагала справедливості.

Коли Єрусалим упав і Храм був знищений 586 року до Р. Х., Єремія залишився серед решток зруйнованого суспільства. Згодом його насильно вивезли до Єгипту, де, за церковним переданням, він прийняв мученицьку смерть — забитий камінням відступниками, яких він до останнього закликав до покаяння.

Попри гіркоту своїх передбачень, Єремія не був лише вісником гніву. Він став пророком надії. Саме йому Господь відкрив таємницю майбутнього Нового Завіту, що буде написаний не на камені, а в серцях людських. Його слова — “Я дам вам нове серце…” — стали провісником євангельської епохи.

Прикмети 1 травня

Народні прикмети 1 травня / © unsplash.com

Якщо в цей день сонячно та тепло, то чекайте на гарне літо.

1 травня холодно, то до кінця травня буде прохолодно.

Вітер з південного заходу на 1 травня — на тепло й хорошу погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється сваритися, сердитися, сумувати, марнувати час та займатися безтурботними розвагами. У храмах не проводять вінчання чи хрещення, а лише урочисті богослужіння.

Що можна робити завтра

За народними прикметами, 1 травня ідеальний час для посадки розсади та посіву, оскільки вірять, що все, що посадиш, дасть багатий урожай. Також цей день сприятливий для загального прибирання в оселі.