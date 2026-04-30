Церковне свято 1 травня / © pexels.com

Завтра, 1 травня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єремії. Пророк Єремія народився приблизно у VII столітті до нашої ери в містечку Анатот, неподалік Єрусалима, у священницькій родині. За біблійними переказами, його покликання до пророчого служіння відбулося ще в юному віці.

Єремія спочатку вагався, вважаючи себе надто молодим і недосвідченим, але отримав від Бога обітницю підтримки та захисту. Його місія полягала в тому, щоб говорити правду, навіть коли вона викликала спротив і ненависть.

Головною темою проповідей Єремії стало попередження про неминуче покарання за відступництво від Бога. Він закликав народ Юдеї до покаяння, засуджував ідолопоклонство та моральний занепад.

Пророк неодноразово передрікав падіння Єрусалима та Вавилонський полон, що згодом і справдилося. Саме за ці слова Єремія зазнавав переслідувань, ув’язнень і постійного тиску з боку правителів та релігійної еліти.

Єремія став одним із найбільш стражденних пророків. Його неодноразово кидали до в’язниці, били, забороняли проповідувати. Він переживав глибокі особисті кризи, сумніви та відчай, але не відступав від своєї місії.

Його життя стало символом духовної стійкості та вірності істині навіть ціною власного страждання.

Попри суворі слова про суд, Єремія залишив і пророцтво надії. Він говорив про майбутній «новий завіт», коли Божий закон буде написаний у серцях людей, а не на кам’яних таблицях.

Цей образ став одним із ключових у біблійній традиції та отримав глибоке духовне тлумачення в пізнішому християнстві.

Прикмети 1 травня

Народні прикмети 1 травня / © unsplash.com

Дощ цього дня — віщує сухе або спекотне літо.

Приліт ластівок вважали знаком, що пора завершувати посівні роботи.

Ясне зоряне небо вночі — до гарного врожаю та стабільного літа.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, 1 травня має власні «табу», яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати неврожай і нестатки. У цей день особливо обережно ставилися до всього, що пов’язане з їжею та землею. Не варто позичати хліб, зерно або насіння — вважалося, що це може призвести до втрати врожаю і нестачі їжі в господарстві.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня звертаються в молитвах до святого пророка Єремія. Його просять про захист від недобрих людей, а також про підтримку в польових і городніх роботах.У народній традиції цей день сприймали як момент переходу до активної весняної праці, коли важливо і землю обробити, і дім упорядкувати, щоб залучити достаток і гарний врожай.

Новини партнерів