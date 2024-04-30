1 травня — яке церковне свято, що не варто робити, щоб пізніше не печалитися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 травня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Єремії. Його життя та послання описані в Книзі пророка Єремії. Давньоєврейський пророк Єремія народився близько 655 року до Різдва Христового в родині священника Хелкії в місті Анатот, недалеко від Єрусалима.

Господь покликав Єремію до пророчого служіння, коли йому було 15 років. На початку він відмовлявся, але Бог обіцяв завжди бути з ним. Від того часу Єремія 23 роки пророкував, викриваючи юдеїв, які забули про Бога та поклонялися ідолам. Єремія пророкував біля воріт міста, біля входу до храму, всюди, де збиралися люди. Він викривав безбожність, пророкував нещастя та нищівну війну. Його пророцтва записані в книгах "Пророцтва" та "Плач Єремії".

Єремія страждав від своїх співвітчизників, які не вірили йому, лаяли його та навіть намагалися вбити. Він був вірним посланцем Божим, який несе важке повідомлення. Єремія був відданий своєму покликанню, відверто виконував Божі накази та відстоював правду, незважаючи на перешкоди та ворожість людей навколо. Його життя та пророцтва залишили глибокий слід у духовній історії людства.

Прикмети 1 травня

Народні прикмети 1 травня / Фото: Unsplash

Літає багато метеликів — до спекотних днів.

Холодна і вітряна погода — до морозної зими.

Голосно кумкають жаби — найближчим часом дощу не буде.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не сумувати, адже вірили, що тоді смуток надовго "прийде" в життя. Почути ввечері гавкіт собак — до поганих новин. А також заборонялося давати в борг як гроші, так і речі, їх точно не повернуть.

Що можна робити завтра

Селяни обов'язково молилися святому, щоб той подарував великий урожай фруктів та овочів. Потім йшли працювати на поле, перед тим вклонившись на земельній ділянці на три сторони світу, крім півночі.

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