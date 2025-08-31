ТСН у соціальних мережах

1 вересня — яке церковне свято, що в жодному разі не можна позичати цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 1 вересня

Церковне свято 1 вересня / © pixabay.com

Завтра, 1 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Симеон Стовпник — один із найбільш шанованих ранньохристиянських подвижників, відомий як засновник практики “стовпового” аскетизму (сотовпництва). Народився приблизно у 390–390-х роках в місті Сепфора (Галилея), за іншими джерелами — у Месопотамії. Його батьки були побожними християнами.

Симеон вирізнявся надзвичайною побожністю з ранніх років. Його матір була глибокою вірянкою, відома своєю благочестивістю і суворим дотриманням християнських заповідей. За переказами, саме вона сприяла духовному формуванню сина, виховуючи його в молитовному та аскетичному дусі.

У юності Симеон вирішив присвятити життя повному служінню Богові. Спершу він жив як відлюдник у печерах та пустелях, практикуючи пост, молитву і строгі обмеження для тіла. Найбільш відомий його подвиг — стовпництво: Симеон піднявся на високий кам’яний стовп і провів там понад 33 роки, практикуючи молитву, пост і духовне споглядання. На стовпі він майже не спав, не опускався на землю, спілкувався з людьми лише за їхнім зверненням та через молитву.

Його стовпництво стало символом крайнього відречення від земних утіх і повної відданості Богові. Симеон не лише молився, а й наставляв віруючих, зцілював духовно і фізично, вчив терпінню і смиренності. Його слова і поради надихали багатьох християн у Візантії та поза нею. Симеон помер близько 459 року.

Прикмети 1 вересня

Народні прикмети 1 вересня / © unsplash.com

Народні прикмети 1 вересня / © unsplash.com

  • Ранковий туман — до ясної, теплої погоди на день.

  • Роса рясна і довго не зникає — на хороший урожай хліба і фруктів.

  • Вітер із заходу — до ясної і теплої погоди.

Що завтра не можна робити

За старими народними віруваннями, сьогодні небажано давати або позичати сіль — це може принести неприємності. Також не варто нарікати на долю або жалітися на життя, бо це може призвести до біди.

Що можна робити завтра

У давнину 1 вересня завжди святкували з веселощами та багатим частуванням. Цей день вважається вдалим для переїздів, а пари, які зроблять заручини або одружаться 1 вересня, обіцяють собі тривалий і щасливий шлюб.

