1 вересня — яке церковне свято, чому слід остерігатися виходити за поріг будинку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Святий преподобний Симеон Стовпник (Симеон Старший) є однією з найвідоміших постатей у християнській аскетичній традиції. Він народився близько 390 року в селі Сисан у провінції Кілікія (сучасна Туреччина). Згідно з традицією, його мати звали Марта, і вона також вважається святою.

Симеон з дитинства відрізнявся глибокою релігійністю. В 13 років він почув Євангельські слова про блаженства, що справило на нього сильне враження, і він вирішив присвятити своє життя Богові. В молодому віці він вступив до монастиря, де проводив час у молитві та суворих аскетичних практиках. Прагнучи до ще більшого самовідречення, Симеон на початку провів кілька років у пустелі, де практикував суворий піст і молитву. Потім він вирішив піднятися на стовп — високий стовбур або колону, щоб уникнути земних спокус і цілком віддатися Богові.

Ця форма аскетизму, відома як стовпництво, стала символом його самопожертви. Життя на стовпі тривало близько 37 років. Стовп, на якому стояв Симеон, з часом став вищим, досягши висоти 18 метрів. Він молився, проповідував і приймав відвідувачів, які приходили до нього за порадою і благословенням.

Слава Симеона Стовпника поширилася далеко за межі Сирії. Його відвідували тисячі паломників, включаючи імператорів, князів і простих людей. Вони приходили, щоб побачити святого і отримати від нього настанову. Вважається, що Симеон звернув до християнства багатьох язичників своїми проповідями. Преподобний Симеон помер 459 року, стоячи на своєму стовпі. Його життя залишило глибокий слід у християнській традиції, а сам він був канонізований як святий. Його приклад надихнув інших подвижників на подібний подвиг, і практика стовпництва поширилася в інших частинах християнського світу.

Свята Марта, мати Симеона, також вела праведне і благочестиве життя. Вона залишилася вдовою і, втративши чоловіка, присвятила себе вихованню свого сина у вірі. Згідно з переданням, вона підтримувала Симеона у його духовному подвигу. Після смерті її також канонізували, і вона шанується як свята. Її пам’ять відзначається разом із пам'яттю її сина.

Церковне свято 1 вересня — Новоліття (початок церковного року)

Новоліття, або церковне новоліття, — це початок нового церковного року в православній традиції.

Початок церковного року на 1 вересня був встановлений у Візантійській імперії. Це було пов’язано з початком нового адміністративного року в Римській та Візантійській імперіях, а також з давньоєврейською традицією, яка визначала вересень як початок нового року. У той час цей день також співпадав з початком збору врожаю, що мало важливе значення для аграрного суспільства.

У церковному контексті Новоліття символізує оновлення, початок нового часу для духовного життя і благословення на майбутній рік. У цей день в церквах звершується особлива молитва з проханням до Бога про благословення на новий рік, мир і здоров'я для вірян. Новоліття не є великим дванадесятим святом, але відзначається особливим богослужінням. На утрені та літургії читаються молитви, в яких віряни дякують Богові за минулий рік і просять благословення на новий. У деяких храмах може також здійснюватися чин водосвяття.

У святковому богослужінні підкреслюється духовне оновлення, яке кожен християнин має прагнути розпочати з Новоліття, готуючи себе до нового церковного року і до особливих подій, які цей рік принесе.

Новоліття також нагадує про необхідність кожного року духовно переосмислювати своє життя, прагнучи до зростання в вірі та благочесті. Це час для роздумів про минулі досягнення і невдачі, для постановки нових духовних цілей і молитовного налаштування на рік, що приходить.

Прикмети 1 вересня

Народні прикмети 1 вересня / Фото: Unsplash

На вулиці багато павутини — осінь буде довгою та холодною.

Якщо до цього дня вже відлетіли шпаки — осінь буде сухою.

Низько опустилися гілки ялинок — чекайте на перші заморозки.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня виходити за поріг будинку та починати важливі подорожі. Вони точно закінчаться погано. Також забороняється підмітати чи пилососити — разом зі сміттям зметете своє щастя.

Що можна робити завтра

А ось для початку нових справ цей день підходить якнайкраще. Ця дата здавна вважалася сприятливою для сватання, вінчання, початку життя як нової родини.

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