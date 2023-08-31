1 вересня — яке церковне свято, чому варто переїжджати в новий будинок і слідкувати за птахами

Завтра, 1 вересня, в православному календарі день пам’яті Симеона Стовпника. Він був сирийським християнським монахом, який заснував нову форму аскези — стовпництво. Славився тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Він був проповідником, який отримав від Бога дар зцілювати душевні та тілесні хвороби, передбачати майбутнє. Він почитається в лику преподобних в православній та католицькій церквах.

Симеон народився в поселенні Сисан на межі Кирестики та Кілікії в християнській сім’ї і в дитинстві прийняв хрещення. Почувши в храмі читання євангельських блаженств, Симеон попросив стоячого поруч старця роз’яснити їх зміст і після його проповіді пішов у пустельне місце і почав свої аскетичні подвиги. Потім прийшов у один з монастирів, де через сім днів лежання перед воротами був прийнятий ігуменом у число братії і в 18 років прийняв монашеський постриг.

У монастирі Симеон носив мотузку з пальмових галузок, яка врізалася йому в тіло і спричинила гноїння. Ігумен порадив йому послабити свою аскезу або покинути монастир. Симеон покинув монастир і поселився на дні безводного колодязя, а потім у кам’яній печері неподалік від села. На період Великого посту він повністю відмовлявся навіть від води і хліба, до того ж двадцять днів молився стоячи. Його слава поширилася серед людей, які приходили до нього за духовною підтримкою, молитвою і благословенням. Остерегаючись мирської слави і дотримуючись самотності, Симеон побудував стовп висотою 4 метри, а згодом пiдвищував його, де влаштував собi маленьку келiю для молитви.

Церковне свято 1 вересня — день пам'яті Ісуса Навина

Ісус Навин був ватажком ізраїльських племен, який очолив їх після смерті Мойсея. Він був пророком, який отримав від Бога доручення завоювати Ханаан і розділити землю між племенами. Він був також відважним воїном, який перемагав своїх ворогів за допомогою чудес. Він перейшов Йордан, зруйнував стіни Єрихону, зупинив сонце і місяць, і висадив на стовпах п’ять царів ханаанських. Він помер у віці 110 років і був похований у Ханаані.

Прикмети 1 вересня

Народні прикмети 1 вересня / Фото: Pexels

Мухи почали боляче кусатися — до негоди.

Птахи вже відлетіли на південь — чекайте на затяжну осінь.

Чайки кружляють над головою — будуть ще теплі дні.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не варто подорожувати, тому що поїздка може закінчитися проблемами зі здоров'ям і фінансами. Під час прибирання в будинку не можна підмітати підлогу, можна "вимести" щастя та кохання. Не викидайте зі столу недоїдки, їх краще віддати нужденним.

Що можна робити завтра

В церковному календарі від 1 вересня починається особливий період, який називається Новоліття. Здавна вірили, що він є найбільш сприятливим для переїзду в новий будинок чи укладання важливої угоди. А ще в народі вважали, що в цей час потрібно вінчатися — пара така проживе довге, щасливе подружнє життя.

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