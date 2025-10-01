- Дата публікації
-
1 жовтня 2025 року — Покрова Пресвятої Богородиці: привітання, листівки
Сьогодні українці святкують одне з найбільших церковних свят осені — Покрову Пресвятої Богородиці. Не забудьте привітати з ним своїх рідних, друзів і знайомих.
ТСН.ua підібрав для вас привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі і віршах.
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання
Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб Покров Пресвятої завжди оберігав вас та вашу родину, наповнював серце спокоєм, а дім — добробутом і гармонією. Нехай добро і світло супроводжують кожен ваш день.
Покров Пресвятої на порозі,
Нехай Господь завжди в дорозі
Береже вас і ваших рідних,
Дарує мир та дні щасливі.
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю віри, надії та любові у кожному кроці життя. Нехай Божа Матір завжди прикриває вас своїм святим Покровом, оберігає від негараздів і дарує душевний спокій.
Під Покровом Божої Матері
Хай серце гріє любов щира,
Бережи вас від горя й бід,
Несе благословення й світ.
Вітаю з Пресвятим Покровом! Нехай це свято принесе мир у серце, тепло у родину та світло у вашу душу. Бажаю здоров’я, щастя та благополуччя під надійним Покровом Богородиці.