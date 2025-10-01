Покрова Пресвятої Богородиці: привітання / © Pixabay

ТСН.ua підібрав для вас привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі і віршах.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання

Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб Покров Пресвятої завжди оберігав вас та вашу родину, наповнював серце спокоєм, а дім — добробутом і гармонією. Нехай добро і світло супроводжують кожен ваш день.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання

Покров Пресвятої на порозі,

Нехай Господь завжди в дорозі

Береже вас і ваших рідних,

Дарує мир та дні щасливі.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю віри, надії та любові у кожному кроці життя. Нехай Божа Матір завжди прикриває вас своїм святим Покровом, оберігає від негараздів і дарує душевний спокій.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання

Під Покровом Божої Матері

Хай серце гріє любов щира,

Бережи вас від горя й бід,

Несе благословення й світ.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання

Вітаю з Пресвятим Покровом! Нехай це свято принесе мир у серце, тепло у родину та світло у вашу душу. Бажаю здоров’я, щастя та благополуччя під надійним Покровом Богородиці.