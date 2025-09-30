Церковне свято 1 жовтня / © unsplash.com

Завтра, 1 жовтня, в православному календарі Покров Пресвятої Богородиці. Покрова пов’язана з чудом, яке відбулося у Х столітті в Константинополі. Під час нападу варварів на місто, люди молилися у Влахернському храмі перед іконою Божої Матері. Свята Богородиця з’явилася у видінні, простелила над людьми свій покрив (омофор) і благословила їх, оберігаючи від ворогів. Відтоді православні віруючі вважають, що Богородиця завжди покриває своїм покровом людей і всю Церкву. Свято Покрови — це не лише історична пам’ять, а й духовне послання: Богородиця завжди поруч, захищає і підтримує тих, хто щиро молиться.

Церковне свято 1 жовтня — день пам’яті святого преподобного Романа Солодкоспівця

Роман народився в середині V століття в сирійському місті Емесі (сучасний Хомс) у єврейській родині. Незважаючи на те, що він не мав музичної освіти та не володів нотним записом, його серце прагнуло служити Богові. Його духовний шлях почався з молитви та покаяння, що привело до глибокої віри та посвяти.

Після переїзду до Константинополя Роман став дияконом у храмі Святої Софії. Попри відсутність музичних здібностей, він віддано служив під час богослужінь. Однак його співи не мали особливого звучання, і він відчував гіркоту від цього. У розпачі він молився до Богородиці, просячи допомоги. У відповідь на його молитви він отримав дар співу, що дозволило йому створювати величні церковні твори.

Роман Солодкоспівець став автором понад тисячі гімнів, зокрема кондаків — коротких піснеспівів, що стали основою візантійського церковного співу. Його твори відзначалися глибоким духовним змістом і мелодійністю, що сприяло розвитку богослужбової музики.

Прикмети 1 жовтня

Народні прикмети 1 жовтня

Роса на траві ранком — до ясної та теплої погоди.

Туман вранці — очікується суха та сонячна осінь.

Вітер з півдня — принесе теплу і м’яку погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто братися за важку фізичну роботу — різання, копання, рубання — а також відкладати домашні турботи: прання, прибирання чи рукоділля. Народні повір’я радять утриматися від позичання грошей — вони не приживуться в домі, а також від смутку та переживань. Замість цього краще з вдячністю звернутися до Богородиці та Бога, дякуючи за все, що вже є у вашому житті.

Що можна робити завтра

За народними звичаями, на Покрову незаміжні дівчата йдуть до церкви — вважається, хто першим поставить свічку, той і швидше знайде свою долю. Обов’язково цього дня печуть млинці, якими пригощають рідних і друзів; кажуть, чим більше млинців спечеш, тим більше затишку та тепла буде в домі протягом зими. Ввечері родина збирається за святковим столом, на якому панує радість і добробут.