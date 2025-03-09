10 березня — яке церковне свято, чому не можна брати і давати гроші в борг

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших. Святий Кипріян, єпископ Карфагенський, жив у III столітті. Він був одним із великих християнських учителів та апологетів того часу. Кипріян спочатку був язичником і, маючи високий соціальний статус, обіймав посаду вищого чиновника. Проте, після глибокого вивчення християнства та навернення, він став християнином і був рукопокладений на єпископа Карфагену.

За часів гонінь на християн під правлінням імператора Діоклетіана, Кипріян став активним борцем за віру. Він відмовився відректися від Христа і був заарештований. Після довгих тортур, його стратили в 258 році.

Святий Кондрат був християнським мучеником, який постраждав за віру під час того ж періоду гонінь. Його життя пов'язане з численними іншими мучениками, які разом із ним страждали за свою віру. Подробиць про його життя в історичних джерелах обмаль, однак відомо, що він був одним із багатьох, хто не скорився язичницьким богам і зазнав мученицької смерті за віру.

Існує кілька версій про обставини його смерті, зокрема, що він був спалений за наказом місцевої влади. Точні деталі його життя залишаються маловідомими, однак його ім'я увічнене в християнській традиції як приклад незламної віри.

Разом з Кипріаном і Кондратом постраждали численні святі мученики, більшість із яких були християнами, що відмовлялися відректися від своєї віри в часи гонінь імператорів, таких як Діоклетіан. Ці мученики є свідченням того, наскільки важливими для ранньої Церкви були віра і стійкість у випробуваннях. Вони були зображені як герої, які дали свої життя за правду і любов до Бога.

Прикмети 10 березня

Народні прикмети 10 березня / Фото: Unsplash

Якщо 10 березня сонце світить яскраво і тепло, то весна буде рання і тепла.

Якщо в цей день дує північний вітер, це вказує на можливу холодну весну або на заморозки в наступні дні.

Якщо сонце в цей день червоне або жовте, це може бути ознакою того, що буде сильний вітер або дощ.

Що завтра не можна робити

В народі вважалося, що 6 березня не слід виконувати важкі фізичні роботи, адже це може призвести до перенавантаження та втоми. У цей день було не рекомендується позичати гроші або давати борги, щоб не накликати фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

У народній традиції з цього періоду починалися різноманітні обряди, спрямовані на збереження здоров'я. Так, люди проводили ритуали для захисту свого дому від хвороб та негараздів, особливо обкурювали оселі ароматними травами або свічками.Вважається, що в цей день починається потепління і природа поступово пробуджується від зимового сну. Можливо, через це цього дня влаштовували ритуали для того, щоб залучити удачу і благополуччя в наступному році.

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