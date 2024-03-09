10 березня — яке церковне свято, про що молилися святій Василіссі і чому готувалися до повені

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Діонісія, Анекта, Павла і Крискента. Кодрат був благочестивим старцем, відданим Христові. За свою віру його затримали і убили разом з іншими християнами. Кипріян помер мученицькою смертю разом з Кодратом і іншими. Його відданість вірі призвела до страждань і смерті.

Павло — ще один з тих, хто відмовився від ідолопоклонства і вірив в Христа. Так само як Діонісій, Анект і Крискент.

Церковне свято 10 березня — день пам'яті мучениці Василісси Коринфської

Вона була християнкою, яка жила у IV столітті. Василісса народилася в місті Коринф (тепер — місто в Греції). Вона була відданою християнкою і вірила в Ісуса Христа.

За часів імператора Юліана Відступника, Василісса відмовилася від жертвування ідолам і вірно служила Христу. За це її затримали, піддавали катуванням і, нарешті, вбили. Василісса стала мученицею заради своєї віри.

Прикмети 10 березня

Народні прикмети 10 березня / Фото: Pexels

Хмарне недо вказує на відлигу.

Йде гроза — буде великий урожай.

Холодний вітер — зима ще кілька днів протримається.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня заборонено влаштовувати гучні розваги, гуляння, співати пісень. Також не можна відмовляти у допомозі, якщо вас про неї просять — це призведе до бід. Молодим дівчатам забороняли носити хустки матері, вважалося, що це принесе проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Цей день в давнину вважався початком справжньої весни. Господині пекли печиво у формі пташок та сонця, щоб прикликати теплу погоду. Святій Василіссі молилися про захист будинку від повені, адже вона вважалася покровителькою весняних вод. А в цей час часто починалася сильна відлига і тала вода могла підтоплювати будинки.

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