Церковне свято 10 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 10 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Святий Тимотей був єпископом Пруським і ревним пастирем Христової Церкви. Віряни особливо шанували його за аскетизм, постійну молитву, пастирську любов та непохитну відданість Богу.

Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, розпочалися нові гоніння на християн. Незважаючи на ризик, святий Тимотей не припиняв відкрито проповідувати Євангеліє, укріплював вірян в їхній вірі і закликав не приносити жертви язичницьким богам. Це звичайно викликало гнів влади.

Тимотея схопили, довго катували, та ніщо не змогло зламати його віру. Побачивши його стійкість і незвичайний спокій у стражданнях, багато з язичників увірували в Христа. Зрештою, святого було усічено мечем.

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Прикмети 10 червня

Народні прикмети 10 червня / © unsplash.com

Гуси довго купаються — буде спекотна погода.

Вранці багато роси — до ясного дня.

Хмари високо пливуть — до гарної днини.

Що завтра не можна робити

Цей день вважався багатим на різноманітні прикмети і повір’я. Так вважалося, що одягнутися навиворіт є поганою прикметою — це віщує труднощі й негаразди. Якщо ж вам дорогу перейде чорна кішка, це теж сприймають як знак можливих невдач. Цього дня краще не виносити сміття, інакше можна накликати на себе біди.

Що можна робити завтра

До святого Тимотея моляться про зцілення від недуг, про підтримку у важких життєвих випробуваннях та про здатність витримати життєві негаразди. Наші предки вірили, що потрібно неодмінно проявити милосердя — допомогти тим, хто потребує, подати пожертву нужденним.