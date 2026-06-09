Церковне свято 10 червня / © pexels.com

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Завтра, 10 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Тимофій Пруський, за церковним переданням, відзначався ревністю у проповіді Євангелія та турботою про свою паству. Його служіння припало на час, коли християнські громади потребували особливої духовної підтримки. Він укріплював вірних у сповіданні віри, закликав до витримки та моральної непохитності перед загрозами зовнішнього тиску.

Під час чергової хвилі гонінь єпископ Тимофій був заарештований. Його змушували зректися Христа та принести жертви язичницьким богам, однак він твердо відмовився. За це зазнав тортур і прийняв мученицьку смерть. Його подвиг у церковній традиції розглядається як свідчення абсолютної вірності християнським переконанням навіть перед лицем загибелі.

Прикмети 10 червня

Народні прикмети 10 червня / © pexels.com

Якщо ранок тихий, без вітру і туман швидко розсіюється — літо буде теплим і врожайним.

Яскраве сонце з самого ранку — до спекотних найближчих днів.

Дощ цього дня вважається знаком «грибного літа» і доброї вологи для полів.

Що завтра не можна робити

Окремо вважалося, що цього дня варто уникати скупості та дріб’язковості, адже щедрість нібито приносить добрий перебіг подій. Також існувало повір’я не садити за святковий стіл непарну кількість гостей, щоб не порушити гармонію в домі. Серед більш незвичних застережень — заборона заглядати у чужі вікна, адже це символічно могло призвести до того, що людина почне нести наслідки чужих помилок або втрутиться у не свою долю.

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Що можна робити завтра

У народних уявленнях день Тимотея вважали часом, коли природа нібито подає людині різноманітні знаки та передвісники. Ці явища сприймали як застереження про можливі труднощі або неприємності, однак вірили, що завчасне усвідомлення таких «знамен» дає змогу їх уникнути. Тому страх перед подібними прикметами вважався зайвим — навпаки, їх трактували як корисні підказки. Саме через це в народній традиції закріпилася ще одна назва цього дня — «Знамення».

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