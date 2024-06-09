10 червня — яке церковне свято, якщо не хочете бути хворим і бідним, не робіть цього на Тимотея

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Про ранні роки життя святого Тимотея збереглося небагато відомостей. Відомо, що він виріс у християнській родині, що заклало основу його глибокої віри і відданості Церкві.

Тимотей був обраний єпископом Пруської єпархії (нині місто Бурса в Туреччині). Його служіння було відзначене великою ревністю у поширенні християнського вчення та пастирською турботою про свою паству. Він був відомий своїми проповідями та місіонерською діяльністю. Під час правління римського імператора Юліана Відступника (361-363 рр.) християнська церква знову зазнала переслідувань. Юліан прагнув відновити язичницькі культи і знищити християнство. Святий Тимотей, як і багато інших християнських лідерів, став мішенню переслідувань.

Тимотея заарештували і він постав перед судом за свою віру. Він твердо відмовився відректися від християнства і прийняти язичницькі обряди. За свою непохитну віру він зазнав жорстоких катувань і був страчений, ставши священномучеником. Його мученицька смерть зміцнила віру багатьох християн того часу.

Прикмети 10 червня

Народні прикмети 10 червня / Фото: Unsplash

Синиця в'є гніздо біля вікна — до сильного похолодання.

Пішов дощ — до безсніжної зими.

З дерев починає опадати листя — літо буде коротким.

Що завтра не можна робити

Заборонялося грати весілля, свататися чи просити руки цього дня. Наші пращури вірили, що такий шлюб протримається всього тиждень і буде повний сварок. Не можна водити довкола пальця чи лукавити, це може погіршити ваше здоров'я. Також краще не брати і не давати в борг нічого цінного цього дня — гроші почнуть витікати рікою.

Що можна робити завтра

Особливу увагу варто звернути на своє здоров'я. Якщо вас щось хвилює, краще одразу звернутися до спеціаліста, щоб хвороба не прогресувала. День вважається сприятливим для реалізації будь-яких планів та ідей.

Читайте також: