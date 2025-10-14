10 фруктових дерев, які чудово ростуть у горщиках і дають урожай навіть на балконі

Сад на балконі / © Associated Press

Реклама

Вирощування фруктових дерев у контейнерах стає дедалі популярнішим серед власників невеликих ділянок і міських квартир. Такий спосіб дає змогу насолоджуватися свіжими плодами навіть там, де немає можливості висадити дерева у відкритий ґрунт. За словами фахівців Королівського садівничого товариства (RHS), головне — правильно обрати сорт і забезпечити йому необхідні умови.

Про це повідомило видання Express.

Карликові яблуні

Найкраще для горщиків підходять компактні сорти «Дискавері» та «Фальстафф». Вони дають ароматні хрумкі яблука й не потребують багато місця. Такі дерева зручно розміщувати на патіо чи балконі.

Реклама

Карликові груші

Сорти «Конференція» та «Конкорд» чудово почуваються у контейнерах. Дерева залишаються низькорослими, але водночас рясно плодоносять, даруючи солодкі та соковиті груші.

Фігові дерева

Середземноморський сорт «Коричнева індикація» — один з найпопулярніших для вирощування у горщиках. Його особливість у тому, що фіги краще плодоносять, коли коріння має обмежений простір.

Карликові сливові дерева

Сорти «Вікторія» та «Опал» ідеальні для невеликих садів. Вони самоплідні, тобто для отримання врожаю достатньо одного дерева.

Карликові вишневі дерева

Stella та Sunburst — популярні сорти для контейнерного садівництва. Вони дають солодкі соковиті ягоди та не потребують особливого догляду.

Реклама

Кущі чорниці

Чорниця особливо добре росте в горщиках, адже любить кислий ґрунт, який легше підтримувати в контейнері. Сорти Northcountry і Chippewa забезпечують стабільний літній урожай.

Карликові персикові дерева

Персики цілком можна вирощувати в горщиках. Сорти Garden Lady і Peregrine добре пристосовані до таких умов, хоча за потреби їм може знадобитися ручне запилення.

Карликові абрикосові дерева

Сорти Tomcot і Moorpark також підходять для контейнерів. Вони люблять сонячні місця і, як і персики, можуть потребувати ручного запилення для рясного плодоношення.

Оливкові дерева

Витривалі оливкові дерева додають саду середземноморського шарму. В горщиках вони ростуть без проблем, а в тепле літо можуть навіть дати плоди.

Реклама

Карликові нектаринові дерева

Сорт «Нектарела» — чудовий вибір для невеликого простору. Як і персики, нектарини добре ростуть у горщиках і люблять багато сонця.

За рекомендаціями RHS, вирощування фруктів у контейнерах потребує трохи більше уваги, ніж у відкритому ґрунті. Рослини треба розміщувати на сонячних ділянках, поливати рясно, але дозволяти поверхні ґрунту підсихати між поливаннями. Морозостійкі дерева можна залишати надворі взимку, водночас теплолюбні — персики та абрикоси — варто накривати від осені до весни, щоб уникнути ураження листя.

Щоб уникнути ущільнення кореневої системи, дерева потрібно пересаджувати раз на рік чи два після опадання листя. Якщо дерево вже виросло настільки, що більший горщик йому не потрібен, раз на два роки підрізайте коріння приблизно на третину.

Раніше ми повідомляли, чому кімнатні рослини люблять оцет і як його застосовувати.