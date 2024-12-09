10 грудня — яке церковне свято, чому не можна дивитися в очі бідняку, коли подаєте милостиню

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Святий Мина — це один із найбільш відомих святців, що вшановується в православній традиції. Його мученицька смерть сталася під час правління імператора Діоклетіана (III-IV ст.). Мина був християнським мучеником, родом із Єгипту. Існує кілька версій його життя, однак основна розповідь свідчить, що він був воїном, котрий відмовився поклонятися язичницьким богам і, натомість, публічно сповідував християнство. За це його заарештували, жорстоко катували і стратили, причому багато свідків його страждань навернулися до християнства після його смерті. Святого Мину шанують як покровителя воїнів і мандрівників.

Святий Єрмоген — мученик, що постраждав за свою віру в Христа. Він був архієпископом Казані, і загинув у період, коли в Росії розпочалися переслідування християн. Єрмоген відмовився відректися від християнства, попри тиск і переслідування з боку язичників та влади. За свою стійкість у вірі та боротьбу з язичницьким впливом він був засуджений на смертну кару. Його мученицька смерть надихала багатьох на подальше благочестя і стійкість у вірі.

Святий Євграф — мученик, який також страждав за свою віру в Христа. Його мучеництво відбулося в ті самі часи, коли переслідування християн досягли свого піку, і він був убитий за те, що сповідував християнство перед язичниками. Як і святі Мина і Єрмоген, він став символом незламної віри і сили духу перед лицем смерті.

Прикмети 10 грудня

Народні прикмети 10 грудня / Фото: Unsplash

Зірки здаються маленькими — чекайте на снігопади.

Білі хмари пливуть — прийде сильне похолодання.

Ясна погода вказує, що скоро почнуться морози.

Що завтра не можна робити

Коли даєте милостиню, в жодному разі не дивіться в очі жебракові. Інакше всі його біди і нещастя перейдуть в ваше життя. Забороняється говорити про людей погано, всі слова обернуться проти вас.

Що можна робити завтра

Жінки за традицією цього дня промовляли спеціальну молитву для прозріння, а також здоров'я очей. Також просили, щоб святий Мина допоміг дітям краще спати вночі.

Читайте також: