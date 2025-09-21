- Дата публікації
10 грамів на деко — і духовка сяятиме чистотою, як нова: віковий жир та нагар зійдуть самі
Ці дієві способи чищення духовки не забиратимуть у вас купи сил та часу, а результат вас неодмінно порадує.
Втомилися відчищати застарілий жир і нагар у духовці? Тоді цей метод вам неодмінно сподобається. Адже є просте рішення, що не потребує придбання дорогих засобів для чищення, вам знадобиться копійчаний продукт, який точно є на вашій кухні. Це звичайна лимонна кислота.
Як почистити духовку від жиру та нагару за допомогою лимонної кислоти
Вийміть решітки та деко з духовки.
У деко налийте гарячу воду та додайте 10 грамів лимонної кислоти, приблизно 2 чайні ложки.
Поставте деко на нижній рівень духовки, розігрійте її до 200 °С, вимкніть і закрийте дверцята на 30 хвилин.
Після охолодження протріть усі поверхні губкою.
Пар із лимонною кислотою розм’якшує навіть застарілий бруд, тому він легко відходитиме.
Швидкий варіант чищення духовки з нашатирем
Для свіжих плям достатньо протерти поверхні губкою, змоченою у нашатирному спирті, і змити через 10 хвилин.
Щоб прибрати товстий шар нагару, нанесіть нашатир на стінки духовки та залиште на ніч. Вранці все легко відмиється.
Під час роботи з нашатирем обов’язково відкрийте вікно або ввімкніть витяжку, надягніть рукавички та респіратор. Після очищення промийте духовку кілька разів чистою водою.