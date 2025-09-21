ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

10 грамів на деко — і духовка сяятиме чистотою, як нова: віковий жир та нагар зійдуть самі

Ці дієві способи чищення духовки не забиратимуть у вас купи сил та часу, а результат вас неодмінно порадує.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим відчистити духовку від нагару та жиру

Чим відчистити духовку від нагару та жиру / © Freepik

Втомилися відчищати застарілий жир і нагар у духовці? Тоді цей метод вам неодмінно сподобається. Адже є просте рішення, що не потребує придбання дорогих засобів для чищення, вам знадобиться копійчаний продукт, який точно є на вашій кухні. Це звичайна лимонна кислота.

Як почистити духовку від жиру та нагару за допомогою лимонної кислоти

  1. Вийміть решітки та деко з духовки.

  2. У деко налийте гарячу воду та додайте 10 грамів лимонної кислоти, приблизно 2 чайні ложки.

  3. Поставте деко на нижній рівень духовки, розігрійте її до 200 °С, вимкніть і закрийте дверцята на 30 хвилин.

  4. Після охолодження протріть усі поверхні губкою.

Пар із лимонною кислотою розм’якшує навіть застарілий бруд, тому він легко відходитиме.

Швидкий варіант чищення духовки з нашатирем

  • Для свіжих плям достатньо протерти поверхні губкою, змоченою у нашатирному спирті, і змити через 10 хвилин.

  • Щоб прибрати товстий шар нагару, нанесіть нашатир на стінки духовки та залиште на ніч. Вранці все легко відмиється.

Під час роботи з нашатирем обов’язково відкрийте вікно або ввімкніть витяжку, надягніть рукавички та респіратор. Після очищення промийте духовку кілька разів чистою водою.

Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie