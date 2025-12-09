Церковне свято 10 грудня / © unsplash.com

Завтра, 10 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Мина був християнським мучеником, що жив у III–IV століттях, і його діяльність пов’язують з Єгиптом. Він відомий як захисник віри і дивотворець, до нього зверталися за зціленнями та допомогою у справах життя. За переказами, Мина відзначався великою побожністю з юних років і сміливістю перед гоніннями на християн. У Катакомбах Єгипта, де ховали мучеників, залишилися свідчення його мученицької смерті. Його мученицький подвиг полягав у відмові відректися від Христа під тортурами.

Єрмоген був християнським священиком або дияконом (залежно від версії), який жив у період ранніх гонінь на християн. Його мучеництво пов’язане із жертовною проповіддю віри серед язичників і стійкістю перед насильством влади. Єрмоген відзначався мудрістю, наставництвом для молодих християн і ревною молитвою. За переказами, його стратили разом з учнями або близькими сподвижниками, зокрема з Євграфом.

Євграф був сподвижником святих Мини і Єрмогена, часто згадується як молодий учень або диякон, який підтримував старших у їхньому служінні. Також зазнав мученицької смерті за віру. Часто його описують як приклад відданості й чистоти серця, сміливого свідка християнства.

Прикмети 10 грудня

Народні прикмети 10 грудня

Червоні хмари на заході чи світанку — чекайте на вітряну погоду.

Суха погода 10 грудня — буде посушливе літо.

Вночі зорі світять яскраво — до морозу.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями не радять марнувати час у хатніх стінах — день варто провести активно та з користю. Також традиції застерігають: не печіть цього дня пироги з картоплею чи капустою, бо це нібито передбачає голодну зиму. Краще віддати перевагу випічці з ягодами або фруктами.

Що можна робити завтра

Святий Мина вважається взірцем миролюбності та гармонії, тому до нього звертаються з молитвами про спокій і злагоду в серцях людей. У день його вшанування православні просять у святого миру для світу та родин. Крім того, до святого Мини звертаються по допомогу за недуг очей: вірять, що він очищає погляд, знімає пелену, яка заважає розрізняти добро від зла та істину від брехні.