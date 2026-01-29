ТСН у соціальних мережах

10 квітів, які принесуть удачу та процвітання: що посадити в саду 2026 року

Частина «щасливих» рослин невибаглива в догляді та добре росте в різних умовах. Які саме рослини варто посадити 2026 року — читайте далі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гібіскус

Гібіскус / © ТСН

У новому сезоні садівники дедалі частіше звертають увагу не лише на зовнішній вигляд рослин, а й на символіку, яку вони несуть. У різних культурах світу квіти здавна вважалися джерелом удачі, добробуту та позитивної енергії.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Фахівці зазначають: чимало «щасливих» квітів не потребують складного догляду і добре почуваються як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Вони підходять і для початківців, і для досвідчених садівників.

  • Чорнобривці (тагетес) вважають символом достатку й оптимізму. Яскраві квіти, за народними уявленнями, допомагають відганяти негатив і приваблюють удачу. Найкраще ростуть у вологому, добре дренованому ґрунті та потребують поливання у посушливі періоди.

  • Жасмин асоціюється з любов’ю, гармонією і духовним спокоєм. Його аромат робить сад затишнішим, а рослина добре приживається у родючому ґрунті за умови регулярного зволоження.

  • Хризантеми в багатьох культурах символізують довголіття і матеріальний добробут. Вони люблять поживний ґрунт і стабільне поливання у період активного росту.

  • Орхідеї уособлюють розкіш і достаток. Їх зазвичай вирощують у спеціальному субстраті, поливаючи лише після підсихання компосту.

  • Півонії здавна вважають квітами честі, романтики та процвітання. Вони особливо цінуються у практиках феншую і потребують помірного поливання навесні та на початку літа.

  • Соняшники символізують життєву силу, щастя й енергію. Рослина добре росте на сонячних ділянках і потребує регулярного поливання, особливо під час укорінення.

  • Лотос — сакральна квітка, що уособлює чистоту й духовне зростання. Його вирощують у воді, забезпечуючи достатню глибину та повне сонячне освітлення.

  • Лаванда відома не лише ароматом, а й символікою удачі та добробуту. Вона невибаглива, любить добре дренований ґрунт і помірне поливання.

  • Гібіскус у східних традиціях пов’язують із багатством і славою. Яскраві квіти надають саду екзотичного вигляду та потребують регулярного зволоження.

  • Цинії ще з вікторіанських часів символізують дружбу і сталість. Вважається, що їхні насичені кольори приваблюють позитивну енергію та успіх.

Нагадаємо, експерти назвали рослини, які швидко розростаються та важко знищуються і можуть нашкодити дому.

