Церковне свято 10 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 10 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших. Святі мученики Терентій, Афрікан, Максим, Помплій та ще 36 їхніх співстрадників постраждали за свою християнську віру під час жорстоких гонінь, що мали місце за імператора Діоклетіана. Вони стали свідченням незламної відданості Христу та вірності у найстрашніших випробуваннях.

Терентій був священиком, який відмовився принести жертву язичницьким богам. Через це його спіткали катування, і зрештою він був страчений через обезголовлення.

Афрікан — ще один мученик, який відмовився зректися своєї віри, навіть коли йому погрожували смертю. Його стійкість стала прикладом для інших християн того часу.

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Максим був серед тих, хто витримав тортури, але не відмовився від своєї віри в Христа, що призвело до його мученицької смерті.

Помплій також став жертвою переслідувань. Він проявив виняткову мужність, не піддавшись спокусам зректися віри навіть у найстрашніші моменти.

36 інших мучеників — їхні імена часто не збереглися в історичних джерелах, але вони також стали частиною цієї групи, що свідчила про свою вірність Христу навіть у найбільш жорстокі часи.

Ці святі мученики віддали свої життя під час найбільших гонінь на християн, які проводив імператор Діоклетіан. Вони стали символом незламної віри, і їхній подвиг і до сьогодні вшановується в християнській традиції, як приклад для кожного, хто прагне залишатися вірним своїй вірі, незважаючи на випробування.

Прикмети 10 квітня

Народні прикмети 10 квітня / © Unsplash

Вночі морозить, то це може означати, що весна затримується.

Птахи голосно співають і активно метушаться, це передвіщає гарну погоду і здоровий урожай.

Сонце, що сходить 10 квітня без хмар, обіцяє сонячний і теплий день.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні важливо уникати певних негативних вчинків: не можна сваритися, веселитися надмірно, обговорювати людей, заздрити, образливо ставитися до інших або до тварин, а також відмовляти в допомозі або милостині. Крім того, народні прикмети радять не використовувати гострі інструменти, як сокири, пилки чи ножиці, оскільки це пов’язано з тим, що всі святі мученики були страчені за допомогою подібних знарядь.

Що можна робити сьогодні

До святих мучеників звертаються з молитвами про зміцнення віри, дар мужності перед випробуваннями та небезпеками, про прощення гріхів, а також про зцілення як тіла, так і душі. За народними традиціями, в цей день слід вимити підлогу в домі — віриться, що це принесе часті й бажані візити гостей.