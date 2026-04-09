10 квітня — яке церковне свято, які предмети не рекомендовано брати до рук цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 10 квітня

Завтра, 10 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними. Життя мучеників припало на період ранніх гонінь на християн, коли в Римській імперії християнська віра сприймалася як загроза традиційному порядку. Терентій і Помпій, за свідченнями церковних джерел, були видатними християнами, які активно сповідували віру та не зрадили її навіть перед обличчям смерті. Разом з ними страждали й інші вірні, чий імена не збереглися, проте їхній подвиг став частиною церковної пам’яті.

Мученики Терентій, Помпій і супутники їхні зазнали тяжких випробувань: їх піддавали тортурам, вигнанням та загрозам смерті, намагаючись примусити відректися від віри. Незважаючи на це, вони залишалися непохитними у своїй відданості Христу. Їхня стійкість стала символом духовної сили та невмирущої віри, які християни шанують і сьогодні.

У церковній традиції мучеників Терентія та Помпія згадують як приклад безстрашного свідчення віри. Їхні ікони та життєписи надихають віруючих на молитву і духовне зміцнення. День пам’яті мучеників, встановлений у церковному календарі, є нагадуванням про те, що справжня віра вимагає мужності та готовності до самопожертви заради Божої правди.

Історія мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними, вчить нас, що віра — це не лише внутрішнє переконання, а й активна стійкість перед труднощами та випробуваннями. Їхній приклад закликає християн сьогодні бути відданими принципам віри, зберігати спокій і терпіння у життєвих бурях, а також підтримувати одне одного в духовному житті.

Прикмети 10 квітня

  • Ясне, безхмарне ранкове небо — очікується тепла та стабільна погода або тепле літо.

  • Глухий, тривалий грім — затяжні дощі найближчим часом.

  • Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев — скоро настане тепло.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цього дня не рекомендують братися за гострі предмети — сокиру, пилку, ножиці чи інші ріжучі інструменти. Така заборона пов’язана з трагічною долею святого мученика Терентія та його 40 воїнів, які були страчені, і в пам’ять про їхній подвиг цього дня варто уникати будь-якого ризику або насильства.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святих із молитвою, просячи зміцнення віри, мужності перед труднощами та небезпеками, що можуть настати, прощення гріхів, а також духовного і тілесного зцілення. День підходить для внутрішнього очищення, роздумів і укріплення духовного здоров’я.

